Найбільше загиблих зафіксували в Донецькій та Луганській областях.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України загинуло щонайменше 6595 цивільних українців, а ще 10 189 мирних жителів отримали поранення.

Як повідомляється у звіті ООН, причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв з широкою зоною ураження: обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

Серед загиблих: 2575 чоловіків, 1767 жінок, 172 дівчинки і 206 хлопчиків, а також 37 дітей і 1838 дорослих, стать яких не вдалось встановити.

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З початку листопада зафіксовано 400 жертв серед цивільного населення: 95 убитих та 305 поранених.

Найбільше загиблих зафіксували в Донецькій та Луганській областях - 3 939 людей.

В ООН зазначили, що реальна кількість втрат може бути вищою, бо інформацію з місць бойових дій отримують із затримкою. Мова йде про Маріуполь, Ізюм, Лисичанськ, Попасну та Сєвєродонецьк, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.

Вбиті росіянами мирні жителів в Україні

Від початку війни російські окупанти вбивають цивільне населення України. Офіс генпрокурора зафіксував загибель внаслідок повномасштабної війни в Україні 8311 цивільних осіб. Серед них 437 дітей. Крім того, ще понад 11 тисяч цивільних дістали поранень.

На звільненій частині Київщини в цілому знайдено 1 тис. 365 вбитих мирних жителів під час окупації регіону.

На деокупованих територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей наразі виявлено понад 700 тіл вбитих українців.