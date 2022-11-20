Наразі зафіксовано більше 45 тисяч воєнних злочинів і більше 19 тисяч злочинів проти основ нацбезпеки.

Офіс генпрокурора зафіксував загибель внаслідок повномасштабної війни в Україні 8311 цивільних осіб. Серед них 437 дітей.

Крім того, ще понад 11 тисяч цивільних дістали поранень, розповів генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону

"На сьогодні зафіксовано більше 45 тисяч воєнних злочинів і більше 19 тисяч злочинів проти основ нацбезпеки. За даними Офісу генпрокурора, зафіксовано загибель 8311 цивільних осіб, в тому числі 437 дітей. Поранені більше 11 тисяч цивільних. Але ми розуміємо, що реальна цифра набагато більша, до деяких окупованих територій ми ще не маємо доступу", - зазначив він.

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За словами Костіна, вже повідомлено про підозру у військових злочинах 216 особам, з них 17 – російські військовополонені. Решті висунули заочні підозри.

Наразі до суду відправили обвинувальні акти стосовно 60 осіб, з яких 12 осіб вже засуджено.

Вбивство цивільного населення Росією

Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Від початку війни російські окупанти вбивають цивільне населення України.

Так, після деокупації Харківської області правоохоронці виявили тіла 534 цивільних, з них в Ізюмі - 447 тел.

Станом на 16 жовтня, на деокупованій Херсонщині виявили 63 тіла закатованих окупантами людей.

20 жовтня очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що на звільненій частині Київщини в цілому знайдено 1 тис. 365 вбитих мирних жителів під час окупації регіону.

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