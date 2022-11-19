На деокупованих територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей наразі виявлено понад 700 тіл вбитих українців.

"На деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини та Донеччини, і це лише за два останні місяці, виявлено понад 700 тіл. І майже 90% з них – цивільні. Виявлено більше 20 місць, де утримувались незаконно та катувались українські громадяни", - повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, найбільше таких місць виявлено на Харківщині.

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"Ми всі пам’ятаємо місця масових поховань в Ізюмі. Практично в кожному місті, кожному селі Харківщини ми знаходили місця, де вбивали цивільних українських мирних громадян. Таку саму ситуацію ми спостерігаємо на Херсонщині. Тут ця робота тільки починається. Кожного дня ми отримуємо нову інформацію", - сказав Костін.

Звільнення України від окупантів - що відомо

29 жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів в ефірі телемарафону, що в Донецькій області на деокупованих територіях виявлено 268 тіл, з них ідентифіковано 175.

На Харківщині, зазначив він, знайдено 765 тіл, з них попередньо ідентифіковано 453.

16 листопада Монастирський повідомив, що у деокупованій Херсонській області вже виявлено 11 місць несвободи, де незаконно утримували цивільних. Зокрема, відомо, що у чотирьох із цих місць людей точно катували. За словами міністра, на Херсонщині наразі виявили 63 тіла закатованих окупантами людей.

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