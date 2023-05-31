Російські окупанти посилюють свої звірства на тимчасово окупованих територіях України. У жителів Ялти без російського громадянства відбирають нерухомість, а "бюджетникам" в Станиці Луганській погрожують позбавленням зарплати.
"У тимчасово окупованій Ялті АР Крим російська окупаційна влада незаконно відбирає нерухоме майно у громадян України, які за період окупації півострова не отримали російське громадянство", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook
Зазначається, що у житло, яке відбирають окупанти, селять російських військових.
Крім того, жителів Станиці Луганської в Луганській області змушують брати громадянство РФ, погрожуючи не виплатити зарплату.
"У Станиці Луганській, працівників однієї з бюджетних установ попередили, що в червні заробітну плату зможуть отримати тільки ті, хто переоформився в російському банку", - зазначено в повідомленні.
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