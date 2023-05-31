Відзначається, що в "конфісковане" житло в Ялті селять російських військових.

Російські окупанти посилюють свої звірства на тимчасово окупованих територіях України. У жителів Ялти без російського громадянства відбирають нерухомість, а "бюджетникам" в Станиці Луганській погрожують позбавленням зарплати.

"У тимчасово окупованій Ялті АР Крим російська окупаційна влада незаконно відбирає нерухоме майно у громадян України, які за період окупації півострова не отримали російське громадянство", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook

Зазначається, що у житло, яке відбирають окупанти, селять російських військових.

Відео дня

Крім того, жителів Станиці Луганської в Луганській області змушують брати громадянство РФ, погрожуючи не виплатити зарплату.

"У Станиці Луганській, працівників однієї з бюджетних установ попередили, що в червні заробітну плату зможуть отримати тільки ті, хто переоформився в російському банку", - зазначено в повідомленні.

Російський терор в Херсонській області - останні новини

Російський окупанти посилили тиск на жителів тимчасово окупованої частини Херсонської області. У Скадовському районі росіяни влаштували масові рейди, намагаючись знайти місцевих жителів, які допомагають Силам оборони України.

Вас також можуть зацікавити новини: