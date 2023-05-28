Україна спостерігає і активність на Кримському мосту, і активність на маршрутах, які передбачають материкове прямування.

Окупаційна "влада" продовжує втечу з тимчасово захопленої території Херсонської області і намагається об'їхати Кримський міст, не довіряючи його безпечності.

"Ця ситуація (втеча) продовжує розвиватися. Поступово вони намагаються звідти ретируватися під різними приводами, використовуючи і сімейні особливості, сімейні причини, супроводжуючи близьких, супроводжуючи дітей. Намагаються виїжджати і вивозити документи. Це триватиме ще якийсь період часу, тому що вся "влада" одразу виїхати не може, а ось такими короткими перебіжками і, на їхню думку, дещо непомітно просочуватися туди за поребрик вони намагаються", - розповіла керівниця прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

З її слів, Україна спостерігає і активність на Кримському мосту, і активність на маршрутах, які передбачають материкове прямування.

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"Це говорить про те, що не всі довіряють безпечності Кримського мосту і намагаються їхати в об'їзд", - пояснила Гуменюк.

Крім того, вона поінформувала, що окупаційна "адміністрація" Херсонської області на чолі з Володимиром Сальдо, так само швидко переміщається, як в цілому окупаційна "влада" і війська РФ.

"Тому що спокою їм ніде немає. Де б вони не з'явилися відбувається серйозна робота сил опору... У більшості випадків вони намагаються базуватися в районних центрах, зокрема Скадовськ, але з нього вони вже переїхали, можна сказати, остаточно. Тому що останнім часом там вони не фігурують. Тяжіють вони ближче до Генічеська, але час від часу переїжджають і в інші місця дислокації, в тому числі використовуючи рекреаційну зону", - пояснила вона.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують тікати з військових частин. У квітні близько 50 окупантів втекли зі Старобільського району Луганської області в Росію.

На поточному тижні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що близько 20 колишніх ув'язнених, які вступили до лав окупантських військ, втекли, вкравши КамАЗ.

Сьогодні, 28 травня, Генштаб поінформував, що в окупованому Лисичанську в Луганській області дезертирували близько 80 російських загарбників, а в районі Бахмута Донецької області-близько 30 осіб з ПВК "Вагнер", викравши військову техніку.

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