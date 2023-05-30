Окупанти намагаються знайти помічників ЗСУ.

Російські окупанти посилили тиск на жителів тимчасово окупованої частини Херсонської області. У Скадовському районі росіяни влаштували масові рейди, намагаючись знайти місцевих жителів, які допомагають Силам оборони України.

"Противник посилив контррозвідувальні заходи в тимчасово захопленому Скадовському районі Херсонської області. Окупанти здійснюють масові рейди по будинках і квартирах місцевих жителів. Перевіряють особисті документи та мобільні пристрої", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Зазначається, що загарбники намагаються залякати місцеве населення та знайти тих, хто допомагає Силам оборони України.

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Ситуація в Херсонській області - останні новини

Керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк 28 травня повідомила, що окупаційна "влада" продовжує втечу з тимчасово захопленої території Херсонської області і намагаються об'їхати Кримський міст, не довіряючи його безпеці.

Вона зазначила, що окупаційна "адміністрація" Херсонської області переміщається разом з головним гауляйтером області Володимиром Сальдо.

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