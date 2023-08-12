З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну всі пукнти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю зачинені.

Українські прикордонники пропускають на територію України співвітчизників, які тікають з окупації, де б вони не намагалися перетнути кордон, зокрема і через "зачинені" від початку широкомасштабного вторгнення КПП на кордоні з Білоруссю та РФ.

На цьому наголосив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону єдиних новин. "З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну всі пупкти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю зачинені, там не здійснюються пропускні операції. В той же час Україна робить все можливе, щоб громадяни України повернулися додому. Особливо ті, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і не мають можливості виїхати з них (у напрямку на підконтрольні уряду України території), зважаючи що цей рух досить ускладнений. Багато людей були вимушені виїхати на територію Росії, а в подальшому повертатися додому, в тому числі, і через Білорусь. Тому Україна загалом і прикордонники зокрема забезпечують допуск на території країни всіх громадян України, де б вони не намагалися перетнути кордон. Чи то в Сумській області, чи на інших напрямках, в тому числі і на кордоні з Білоруссю", - зазначив Демченко.

Щодо маршруту повернення українців на підконтрольну територію України через прикордонний пункт Колотилівка-Покровка у Сумській області, де днями зафункціонував гуманітарний коридор, речник ДПСУ зауважив, що до липня укранські громадяни прибували через цей КПП на територію України, але потім російська сторона припинила пропуск. За його поясненням, на минулих вихідний російська сторона поновила можливість громадянам України перетнути кордон в напрямку України.

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"Тому як і раніше так і зараз прикордонники продовжують забезпечувати допуск громадян України на територію нашої держави, в тому числі в Сумській області", - підкреслив Демченко.

За його даними, за час повномасштабної війни прикордонники забезпечили допуск на територію України більше 19 тис. наших громадян, які повертались через територію Росії або через територію Білорусі згаданими ділянками кордону.

"Перетинають кордон таким чином в тому числі громадяни з Херсонської, Запорізької області, які хочуть повернутися на підконтроллну Україні територію, бути в більш безпечному місці, але слідують через територію Росії. Це також громадяни з Донецької і Луганської областей", - повідомив речник ДПСУ.

Він порадив громадянам мати при собі хоча б якісь документи, які підтверджуватимуть особистість.

"Якщож у громадян України немає жодних документів, то на це піде більше часу – щоб встановити особу. Для цього буде залучено інші державні органи, в тому числі міграційну службу, поліцію. Але небезпека подорожі без документів загалом полягає в тому, що спочатку нашим громадянам необхідно перетнути кордон суміжних держав, що може вийти в те, що вони не зможуть цього зробити без документів. Тому все ж таки мінімальні документи, які ідентифікують особу нашим громадянам необхідно мати", - пояснив Демченко.

Українці за кордоном

6 серпня прес-служба Мінреінтеграції повідомила, що Україна на кордоні з РФ відкрила закритий з початку повномасштабної війни прикордонний пункт Колотилівка-Покровка. Цим маршрутом українці зможуть повернутися на підконтрольну територію України через Сумську область.

Наголошувалось, що гуманітарний коридор Колотилівка (РФ) – Покровка (Україна) працюватиме на в'їзд до України для тих, хто повертається з тимчасово окупованих територій - для громадян нашої країни.

Міністерство інофрмувало, що на кордоні українська влада організувала роботу волонтерського гуманітарного центру. Там всі українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу. Також вони можуть переночувати, перш ніж відправлятися до Сум або інших міст України.

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