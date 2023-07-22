Там зазначили, що спочатку, коли "вагнерівці" тільки почали прибувати у Білорусь, їх кількість оцінювалася в сотнях.

Станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тис. найманців ПВК "Вагнер".

Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді". "Державна прикордонна служба України продовжує уважно відстежувати ситуацію щодо прибуття і перебування в Білорусі російських найманців", - запевнив він.

За даними Демченка, обстановка по лінії кордону залишається повністю контрольованою прикордонними підрозділами та інших складових Сил оборони. Він уточнив, що всі попереджені про можливі ризики, які можуть йти з території Білорусі, яка перебуває під впливом РФ.

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При цьому Демченко уточнив, що спочатку, коли "вагнерівці" тільки почали прибувати у Білорусь, їх кількість оцінювалася в сотнях. Проте в даний час їх кількість інша і може сягати близько 5 тис., додав речник прикордонників.

Демченко наголосив, що така кількість для України безпосередньої загрози не становить, однак Сили оборони повинні бути готові до будь-яких ситуацій в тому числі й до недопущення провокацій.

"Україна робить все необхідне, щоб розуміти реальний ризик та гарантувати безпеку через перебування найманців у сусідній країні... Відбувається укріплення кордону по всій протяжності і посилення необхідними засобами", - уточнив він.

Найманці у Білорусі

Найманці ПВК "Вагнер" почали прибувати в Білорусь в кінці червня. За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", вночі 19 липня в напрямку Бобруйська рухалася колона "вагнерівців" – вже сьома за рахунком. Вона налічувала 50 одиниць техніки.

21 липня у Пентагоні висловили думку, що "вагнерівці" реінтегруються у російську армію.

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