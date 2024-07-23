Верховна Рада України проголосувала за продовження до 9 листопада 2024 року строк дії воєнного стану в Україні. Про це народний депутат України Ярослав Железняк повідомив у Telegram. Він зазначив, що за внесений сьогодні президентом України Володимиром Зеленським до парламенту законопроект "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (реєстраційний номер 11433) проголосувало 339 його колег.
Це вже 12 голосування в парламенті України за продовження воєнного стану та мобілізації.
Продовження воєнного стану та загальної мобілізації
Як повідомляв УНІАН, 8 травня 2024 року Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану до 11 серпня 2024 року. Тоді це рішення підтримало 339 народних депутатів. Ним було передбачено продовжити з 5 години 30 хвилин 14 травня 2024 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні – до 11 серпня 2024 року.
Зокрема, під час дії воєнного стану в країні запроваджується комендантська година – в цей час громадяни не можуть знаходиться на вулицях без спеціальних дозволів. Для громадян призовного віку обмежено можливість виїзду за кордон. Під час воєнного стану заборонено політичні акції, мітинги.