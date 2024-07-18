У Верховній Раді підтримали законопроєкт, що декриміналізує дрібні крадіжки майна вартістю до 3000 грн та змінює покарання за такі дії на штрафи.
Про це у своєму "Телеграм"-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. "Оскільки наразі кримінальним діянням є крадіжка на 300 грн., проєкт підвишує поріг до 3000 грн", – написав він.
Окрім цього, проєкт направлений на посилення адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки:
- За крадіжку до 757 грн – штраф від 850 до 1700 грн;
- За крадіжку від 758 до 3028 грн – штраф 1700-5100 грн;
- За повторну – від 8500 до 17000 грн.
Проєкт закону підтримали в цілому 243 народні депутати. Також Ярослав Железняк повідомив, що в Раді втретє намагались протягнути через зал питання пенсій ДБР. "Третій раз зала послала. Всі правки по ним збили в залі (200-215 голосів)", – повідомив він.
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Нагадаємо, торік у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт про декриміналізацію порнографії. Як тоді повідомлялось, його ініціаторами виступили 25 депутатів.
Пізніше, у травні цього року, Ярослав Железняк повідомив, що законопроєкт про декриміналізацію порнографії вже підготували, документ підтримали громадські організації та деякі державні органи. Втім, запровадити його не вдається через відсутність політичної волі.