Саме з цією метою РФ будує залізниця на окупованій частині півдня України.

Росіяни будують залізницю на окупованій частині Запорізької та Херсонської областей для того, щоб уникнути повної блокади в разі знищення Кримського мосту. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця Об'єднаного координаційного (ОК) прес-центру Сил оборони півдня України – полковник Наталія Гуменюк.

"Очевидно, що вони вже опікуються альтернативним маршрутом, тому що дослухаються до повідомлень ГУР і його очільника про те, що є зайва конструкція, яка очевидно буде ліквідована. То ж у цьому випадку поява такого шляху очевидно розрахована на заміну, альтернативу. Якщо вона буде так прокладена і запущена, то цілком ймовірно, що саме таким чином ворог розраховує забезпечувати поставки підсилення і озброєння і боєприпасів і особового складу", – пояснила Гуменюк.

На запитання, як Україна може протидіяти таким планам, Гуменюк відповіла: "Ми неодноразово говорили, що в цій війні дуже велике значення має далекобійна зброя. Чому? Тому що вона здатна руйнувати й такі далекоглядні плани ворога".

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Залізниця на окувановній частині України: що відомо

В листопаді минулого року росіяни заявили про початок будівництва залізниці з Ростова через Маріуполь і Бердянськ до Криму. Зараз на цьому напрямку є ще одна важлива залізнична гілка, але вона знаходиться в зоні ураження Сил оборони України.

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