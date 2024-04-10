Водночас, не вірять у перемогу 11% опитаних громадян.

83% українців вірять у перемогу у розпочатій Росією війні проти України, з них - 34,5% вважають, що перемога настане через один-два роки. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, оприлюднені 10 квітня.

"83% опитаних вірять у перемогу України у війні (від 78% жителів Сходу та Півдня країни до 87,5% жителів Західного регіону), не вірять - 11% (від 8% на Заході до 15% на Сході країни)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порівняно з попередніми опитуваннями очікувані терміни настання перемоги стають більш віддаленими. Так, за даними останнього опитування, з-поміж тих, хто вірить у перемогу, 22% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як у лютому-березні 2023 року 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023-го.

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"34,5% вважають, що вона настане через 1–2 роки (у лютому-березні 2023-го - 26%). Що для цього знадобиться від 3 до 5 років - відповідно 17% і 7%, більш ніж 5 років - відповідно 4% і 1%, що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя" - відповідно 0,8% і 0,4%. Більше стало тих, хто не знає, коли саме можна очікувати на перемогу (відповідно 21% і 15%)", - мовиться у результатах опитування.

Стосовно того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (45,5%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

"Ще 23% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії. 11% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 9% - вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 6% - припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року)", - заявили в Центрі Разумкова.

Як проводилось опитування

Опитування проведено з 21 по 27 березня 2024 року методом face-to-face. Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Загалом опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Війна в Україні - думка українців

Менше 50% опитаних громадян вірять, що Україні вдасться повернутися до кордонів 1991 року. 45% опитаних українців вважають, що Україна збереже усі свої території, які мала у 1991 році. При цьому, 7% вважають, що Україна поверне Донбас, але не Крим, і аналогічно, 7% вірять, що повернеться Крим, але не окуповані райони Донецької і Луганської областей.

Крім того, 16% вважають, що Україна поверне території, які були підконтрольні до початку війни (до 24 лютого 2022 року). Також 16% переконані, що Україна втратить деякі нові території.

Лише 1% українців відповіли, що Україна буде повністю окупована Росією, а 6% не змогли дати відповідь.

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