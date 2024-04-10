Він переконаний, що Україна може перемогти в цій війні, але "не дефіцитами здобувається перемога".

Україна не просить надто багато - нам потрібні системи ППО та бойові літаки, які можуть захистити наші міста від російського терору. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу на Дельфійського економічного форуму через відеовключення.

"Кілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів – і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб. Нам потрібна артилерія, щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю", - наголосив він.

При цьому президент додав, що також потрібен такий тиск на Росію, який не дасть Путіну змоги збільшувати його воєнний потенціал: збільшення санкцій, конфіскація путінських активів і нуль толерантності до російської дезінформації.

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"Це все абсолютно реалістично. І залежить тільки від політичної волі наших партнерів. Путін може заповнювати своєю агресією лише дефіцит рішень світу. Дефіцит, який надто затягується", - наголосив Зеленський.

Він переконаний, що Україна може перемогти в цій війні, але "не дефіцитами здобувається перемога".

Президент нагадав про постійні обстріли Росією України, зокрема, Одеси та Харкова.

"Ми маємо побачити разом нашу перемогу над російським терором. Путін повинен програти свою ставку", - підкреслив Зеленський.

За його словами, ставка на терор це "остання ефективна ставка Путіна в цій війні" і сподівання в нього на можливість виробляти та купувати у спільників артилерію, що дасть змогу наступати на фронті, поки західні друзі України гальмують із постачанням. Зеленський наголосив, що Україна показала, що вміє боротися і сподівається на підтримку партнерів.

Зеленський про наміри Путіна - деталі

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю BILD зазначив, що російський диктатор Володимир Путін прагне захопити всю Україну. І недостатня кількість систем ППО в нашій країні його тільки підбурює.

При цьому додав, що Путін "поводиться як тварина": якщо не зможеш захиститися, то він знищить ще більше. Зеленський наголосив, що в Путіна бажання заволодіти цілою Україною.

Зеленський визнав, що без підтримки з боку США Україні буде важко не лише перемогти, а навіть встояти. І тоді Путін все знищить, "уб’є дуже багато людей" і буде багато крові, жертв, багато втрат - сотні тисяч.

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