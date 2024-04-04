При цьому, 88% українців вважають, що Україна переможе у війні, а 37% - що війна завершиться через 1-2 роки.

Менше 50% опитаних громадян України вірять, що Україні вдасться повернутися до кордонів 1991 року.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту 17-21 лютого 2024 року. Зокрема, соціологи у лютому запитали, якими будуть межі України у результаті закінчення війни.

Як свідчить дослідження, 45% опитаних українців вважають, що Україна збереже усі свої території, які мала у 1991 році.

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При цьому, 7% вважають, що Україна поверне Донбас, але не Крим, і аналогічно, 7% вірять, що Україна поверне Крим, але не зможе повернути окуповані районі Донецької і Луганської областей.

Крім того, 16% вважають, що Україна поверне території, які були підконтрольні до початку війни (до 24 лютого 2022 року).

Також 16% переконані, що Україна втратить деякі нові території.

Лише 1% українців відповіли, що Україна буде повністю окупована Росією, а 6% не змогли дати відповідь.

Для порівняння, у вересні 2023 року набагато більше українців вірило, що Україна зможе повернути усі свої території. Тоді таку думку поділяло 68% опитаних респондентів.

При цьому, 88% українців вірять, що Україна переможе у війні (з них - 58% відповіли "однозначно так", і 30% - "скоріше так"), 8% - не вірять, і 3% - не змогли відповісти. Для порівняння, у вересні 2023 року у перемогу України вірило 94% опитаних респондентів.

Разом з тим, 37% опитаних українців вважають, що війна закінчиться через 1-2 роки, 26% - менше ніж за рік, 14% - через 3-4 роки, 8% - через 5 років і більше, 3% - ніколи. Ще 11% не змогли відповісти.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI) по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) 17-21 лютого 2024 року. Метод опитування – Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано n= 2000 жителів України віком 18 років і старше. Отримані дані опитування зважено за регіональними (область проживання та тип населеного пункту) та віковими показниками з використанням даних Державної служби статистики України станом на 1 січня 2022 року. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує ±3,5 відсоткових пункти для повної вибірки. Коефіцієнт досяжності респондентів – 14%.

Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Повернення до кордонів 1991 року

У грудні 2023 року президент Володимир Зеленський стосовно планів повернення до кордонів 1991 року зауважив, що в цьому питанні стратегія не може бути зміненою, може бути змінена тактика.

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