Презентацію проведе президент Володимир Зеленський.

"План перемоги" України, який президент Володимир Зеленський представив лідерам країн-партнерів, найближчими днями розкриють для українців. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що основні акценти "вже зрозумілі, а "математичні деталі" щодо пунктів цього плану будуть відомі лише людям, які ухвалюють рішення в країнах-партнерах, адже від них залежить реалізація цього плану. Однак глава держави все ж таки презентує цей план народу.

"Щодо більш широкої презентації для України – я думаю, що це питання днів. Тому що важливо розуміти, на якому [ми] етапі війни, що [ми] робимо. Президент достатньо ефективно цю презентацію проведе. Акценти основні вже зрозумілі, але він додасть деталей, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу [Росії до переговорів], чому вона важлива. Я думаю, президент таку презентацію проведе у найближчі дні", – сказав Подоляк.

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План перемоги України: останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці вересня президент Володимир Зеленський представив "План перемоги" України президенту США Джо Байдену, а також двом основним кандидатам - Трампу і Гарріс. Цього тижня Зеленський відвідав низку країн Європи, де також ознайомив керівництво з деталями плану перемоги.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що зараз Україна чекає на конкретний "фідбек" від партнерів щодо презентованого їм "Плану перемоги". За його словами, пізніше Росію теж можуть ознайомити з українським планом.

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