Пізніше Росію теж можуть ознайомити з українським планом.

Україна чекає конкретної реакції країн-партнерів на представлений їм "План перемоги". Пізніше його хочуть представити ще й Росії. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

"Наші партнери розуміють логіку цього плану. Було б, мені здається, не зовсім реально, якби ми миттєво отримали якусь відповідь, бо нам же відповідь потрібна дуже конкретна, а будь-яка конкретика потребує часу. Безумовно, ми очікуємо на фідбек якомога скоріше, фідбек у вигляді конкретних кроків", – заявив він.

За словами Єрмака, Росію теж можуть ознайомити з українським планом закінчення війни, якщо вона направить своїх представників на наступний саміт миру.

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"Коли буде готовий план, на другому саміті [миру] ми не виключаємо можливість присутності представників РФ, яким може бути представлений цей план", – заявив він.

План перемоги України: останні новини

Як писав УНІАН, зараз президент Володимир Зеленський проводить дипломатичне турне країнами Європи, де знайомить партнерів України з деталями плану перемоги.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, у "плані перемоги" є чітка математична складова. Загалом, цей план є виразно чіткою моделлю того, як можна примусити Росію до чесного переговорного процесу, каже Подоляк.

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