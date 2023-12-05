Сьогодні розпочато реалізацію ініціативи, яка заснована на принципі "Україна захищає тих, хто захищає Україну".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що всім українським воїнам рядового та офіцерського складу, які з початку повномасштабної російської війни отримали звання Героя України, та членам родин тих, хто удостоєний цього звання посмертно, буде надано житло від держави.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час церемонії вручення перших сертифікатів на отримання квартир українським захисникам, яким присвоєно звання Героя України, та членам сімей загиблих Героїв.

Як зазначив Зеленський, сьогодні розпочато реалізацію ініціативи, яка заснована на принципі "Україна захищає тих, хто захищає Україну". Глава держави повідомив, що з 24 лютого 2022 року звання Героя України було присвоєно 360 військовослужбовцям, 210 із них нагороджені посмертно.

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"Я переконаний, що державна політика в цьому питанні – це не лише про достатнє забезпечення, а й передусім про гідне ставлення. Не лише про матеріальні, а й насамперед про людські цінності. Бо гріш ціна життю держави, яка не захищає тих, хто захищає її ціною життя", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна має дбати про всіх, хто її боронить, і забезпечити всі їхні потреби.

"Держава подбає про кожного з них – і тих, хто з нами, і про родини всіх тих, хто віддав своє життя за країну. Це те найменше, що ми можемо зробити для всіх, хто героїчно захищав і захищає Батьківщину", – додав Зеленський.

У зв'язку з цим, глава держави вручив перші сертифікати на квартири: їх отримали 12 Героїв України та дев’ять родин полеглих кавалерів ордена "Золота Зірка".

Зокрема, сертифікат із рук Президента одержала дружина командира парашутно-десантного батальйону майора Віталія Бохонка, який із початку повномасштабної агресії РФ відзначився в боях на Донбасі й загинув у липні 2022 року на Донеччині.

Також вручено сертифікат батьку солдата гранатометного відділення протитанкового взводу Олександра Гарбуза, який у березні 2022 року взяв на себе удар і дав змогу своєму підрозділу вийти з-під ворожого вогню на Харківщині, потрапив у полон і був убитий російськими військовими.

Сертифікат на квартиру отримала мати лейтенанта Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, який із 2014 року брав активну участь у боях біля Савур-Могили, Пісків, Білокам’янки, Мар’їнки, Авдіївки, Зайцевого, Щастя й загинув 7 березня 2023 року в бою поблизу Бахмута, зазнавши несумісних із життям поранень.

Крім того, сертифікат на житло від держави отримали члени родин молодшого сержанта Вадима Лисенкова, який командував штурмовим відділенням і брав безпосередню участь в операціях із розвідки місцевості поблизу Бахмута, здобував важливі дані й загинув у листопаді 2022 року, командира авіаційної ланки ескадрильї майора Данила Мурашка, який здійснив 141 бойовий виліт і героїчно загинув на Донеччині.

Сертифікат також одержали: дружина майора Юрія Назарука, який брав участь у звільненні від російських окупантів Бучі та Ірпеня й загинув у червні 2022 року в боях за Сєвєродонецьк, дружина капітана Олега Тарахкала, який у квітні 2022-го особисто замінував і підірвав важливий міст на Харківщині й поліг у бою з окупантами.

Разом з тим, з рук глави держави отримала сертифікат на житло й мати снайпера зенітно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки солдата Олександра Мацієвського, якого розстріляли російські окупанти після відмови зняти шеврон зі словами "Слава Україні!"

Зеленський вручив сертифікати на квартири також заступнику командира батальйону морської піхоти майору Сергію Дудіну, який неодноразово проявив себе в боях на Херсонщині, заступнику командира 299-ї бригади тактичної авіації підполковнику Ростиславу Лазаренку, який від початку повномасштабного вторгнення здійснив понад 360 бойових вильотів і особисто знищив більш як 100 одиниць ворожої техніки.

Житло від держави надане також майстер-сержанту Борису Харчуку, який за час бойових дій неодноразово очолював успішні штурмові дії на сході України, зокрема на Харківщині, командиру авіаційної ескадрильї підполковнику Євгену Соловйову, який здійснив надскладний бойовий політ на гелікоптері для десантування військ у заблокований Маріуполь та евакуації поранених захисників, командир 1-ї окремої танкової Сіверської бригади полковник Леонід Хода, який керував оборонними діями на підступах до Чернігова.

Також державою відзначені: начальник сектора Центру СБУ Дмитро Башкінцев і родина полеглого в бою підполковника СБУ Володимира Українця. Завдяки цим військовослужбовцям вдалося запобігти прориву бронетехніки та проходу ДРГ противника на територію України. Володимир Українець загинув у листопаді 2022 року під час виконання завдань у Запорізькій області.

Отримали сертифікати на житло також стрілець-зенітник Національної гвардії України Роман Гломба, який із неймовірною влучністю за допомогою ПЗРК "Ігла" знищив три ворожих штурмовики Су-25, заступник командира з артилерії НГУ полковник Олег Голіней, який спланував та організував систему вогневих позицій для оборонних і наступальних дій на Луганщині, забезпечив виведення з оточення та збереження життя понад тисячі військовослужбовців.

Відзначений також старший офіцер відділення розвідки Нацгвардії капітан Віталій Литвин, підрозділ якого здійснив кілька спеціальних операцій із відсічі російській агресії на Луганщині, нацгвардієць майор Святослав Паламар, завдяки мужнім і героїчним діям якого гвардійці тримали відчайдушну оборону Маріуполя.

При цьому, у лавах Державної прикордонної служби житло надано лейтенанту Едуарду Атрашкевичу, який бере участь в обороні України з 2014 року, та підполковнику Олександру Марчуку, підрозділ якого самовіддано виконував завдання зі штурму позицій ворога на Запорізькому напрямку.

"Ці імена будуть назавжди вписані в історію нашої незалежності, нашої держави. Ці імена вивчатимуть у школах і знатимуть наші діти й онуки, про цих людей буде написано не одну книгу й знято не один фільм", – наголосив Зеленський.

Президент подякував українським Героям за все, що вони зробили, а родинам загиблих – за витримку й відвагу.

"Я щиро вірю, що одного дня про ці подвиги знатимуть усі. Це буде в мирній Україні, Україні, яка перемогла. Яка переможе завдяки вам, разом із вами. Слава нашим Героям! Слава Україні!" – сказав глава держави.

Підтримка захисників України - останні новини

У вересні у Міністерстві фінансів повідомляли про істотне переосмислення підходів до ветеранської політики у 2024 році, а також збільшення фінансування цього напряму на 7,5 мільярдів гривень - до понад 14 мільярдів.

Зокрема, для забезпечення житлом ветеранів, у першу чергу осіб з інвалідністю, заплановані виплати для понад 2 тисяч осіб. На цей напрямок в проекті держбюджету передбачено близько 6 мільярдів гривень, тобто в середньому підтримка сягне більш ніж 2,5 мільйони кожному з отримувачів.

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