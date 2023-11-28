Закон у другому читанні був прийнятий 9 листопада.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Він нагадав головні пункти закону: збільшення доходів на 22 млрд грн - до 1,768 трлн грн, зменшення дефіциту державного бюджету на 22 млрд грн до 1,57 трлн грн. Видатки при цьому майже залишились такими самими - 3,35 трлн грн.

"Зовнішні запозичення зменшили на 103,5 млрд грн (з 42,9 млрд дол. до 41 млрд дол.), щоб погодити з МВФ. Перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 млрд грн", - написав депутат.

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Прогноз по реальному ВВП було зменшено до 4,6 % (з 5% у першому читанні), прогноз по інфляції був покращений до 9,7% (з 10,8% у першому читанні). Припущення щодо курсу гривні були пом’якшені до 40,7 грн за долар у середньому за рік (було 41,4 грн за дол.).

Бюджет-2024 - що потрібно знати

Верховна Рада затвердила проект державного бюджету на 2024 рік в першому читанні 19 жовтня, після чого документ був направлений на доопрацювання в уряд. 2 листопада уряд схвалив проект закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" до другого читання.

9 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проект державного бюджету України на 2024 рік.

Згідно закону про держбюджет-2024, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць збільшується до 2920 гривень (з 2589 грн). Також з 1 січня мінімальна зарплата буде збільшена з 6700 грн до 7100 гривень, а з 1 квітня – до 8000 гривень.

Номінальна середньомісячна заробітна плата у 2024 році має скласти 21 809 гривень (на кінець 2023 року показник очікуваного рівня номінальної середньомісячної зарплати складе 18 527 гривень).

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