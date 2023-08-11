В першу чергу програма розрахована на тих, хто отримав поранення і проходить реабілітацію.

В Україні запустили першу від початку повномасштабного вторгнення програму з відновлення військовослужбовців на закордонних морських курортах. Про це повідомив український туроператор "Join UP!", який є ініціатором програми.

"Завдяки воїнам Україна продовжує жити, тому забезпечити їм якісні умови для відновлення сил — наш обов’язок. Відпочинок дуже добре впливає на самопочуття будь якої людини, а у випадку з військовослужбовцями може відігравати потужну роль у підтримці або відновленні морального духу, фізичного та ментального здоров'я наших захисників", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в межах цієї програми на єгипетських курортах Червоного моря вже відпочили 396 військовослужбовців та 22 члени їхніх родин. За результатами їх опитування організатори планують внести корективи в програму і врахувати специфічні потреби військовослужбовців, оскільки для 40,9% з них ця закордонна відпустка була частиною реабілітаційного періоду після поранення.

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Зокрема, військовослужбовці зазначили, що в місцях закордонного відпочинку для них важлива наявність оздоровчих процедур і масажів, доступ до басейнів та пляжів з урахуванням потреб людей із пораненнями. Також бійці кажуть, що важливою умовою приємного відпочинку за кордоном для них є відсутність там громадян країни-агресора.

"Військові не хочуть чути російську мову чи музику, а отже туріндустрії й українській дипломатії ще необхідно багато працювати, щоб створити дійсно безпечний простір для наших громадян за кордоном", – зазначили в компанії.

Реабілітація поранених на війні українців

Нещодавно на УНІАН вийшло велике інтерв’ю із заступницею голови Національної служби здоров’я України Тетяною Бойко, присвячене питанням та проблемам реабілітації військових та цивільних, що отримали важкі поранення.

Вона зазначила, що сьогодні в Україні понад 430 медичних закладів надають послуги з реабілітації. Причому пацієнт може вільно обирати будь-який з них, маючи обмеження лише у спеціалізації конкретного закладу.

На думку Бойко, після війни Україна матиме найбільший в світі досвід із реабілітації людей після бойових поранень.

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