На сьогоднішній день в Україні немає жодного спеціалізованого центру реабілітації незрячих.

Українським військовим, які внаслідок поранень на війні втратили зір, влаштовують спеціальні реабілітаційні табори, де вчать жити по-новому. Заняття, зокрема, проходили в Рівному, йдеться в сюжеті ТСН.

Тренери у цих таборах – колишній військові, також незрячі або з порушеннями зору. Вони вчать інших військових орієнтуватися на місцевості за допомогою палиць, по-новому читати, писати, користуватися гаджетами, готувати їсти тощо.

"На сьогоднішній день в Україні немає жодного центру реабілітації незрячих. Після поранення незрячих хлопців відправляють на реабілітацію до загальних реабілітаційних центрів", – пояснює Олеся Перепечко, виконавча директорка громадської спілки, що організовує заняття для військових з різних куточків країни.

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Крім занять для самих військових, проводять також тренінги для їхніх близьких. Рідним військових пояснюють, як правильно їм допомагати і не заважати бути самостійними.

Реабілітація військових, що втратили зір - що повідомлялося

Українські бійці, що втратили зір під час війни, розпочатої Росією в 2014 році, зокрема, беруть участь в експериментальних програмах лікування.

Зокрема, військовий сапер Владислав Єщенко бере участь у вивченні технології "цифрового" або "штучного" зору в Іспанії.

Технологія передбачає вживлення у мозок спеціального чипу. Незрячий носить окуляри з камерою, яка передає зображення на приймач, що за допомогою штучного інтелекту обробляє інформацію і передає на чип, що стоїть у зоровій корі головного мозку. Хоча ця технологія не дозволяє повернути втрачений зір повністю, вона вже дозволяє пацієнтам бачити лінії, розрізняти літери, орієнтуватися на місцевості, не зіштовхуючись з предметами довкола.

Такий чип придатний для використання на термін до шести місяців. На розроблення нового чипу, який можна буде використовувати постійно, може знадобитися до 3-х років. Українські військові та волонтери прагнуть згодом викупити цю технологію і зробити її доступною в Україні.

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