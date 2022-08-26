Нововведення запрацює в Україні з 1 жовтня.

Жінці для того, щоб стати на військовий облік з 1 жовтня, потрібно буде прийти в територіальний центр комплектування (раніше - військкомат) і пройти медкомісію. Після цього її буде визначено в кадровий резерв одного з підрозділів (ЗСУ, Нацгвардія тощо).

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на слова голови парламентського комітету з нацбезпеки і оборони Олександра Завітневича.

Після цього, каже він, українки будуть зобов'язані з'являтися за викликом до центрів комплектування, а також повідомляти про зміну місця свого проживання або від'їзд (за сім днів до нього). Завітневич обіцяє, що обмежувати право виїзду громадянок України за кордон, незважаючи на воєнний стан, не будуть.

"Станом на сьогоднішній день ніякого рішення щодо обмеження на виїзд немає і не передбачається для жінок, які з 1 жовтня стануть на військовий облік", - говорить він.

За словами депутата, військова служба для представниць жіночої статі повинна бути добровільною.

"Війна змусила не одну тисячу добровольців і волонтерів йти захищати незалежність і територіальну цілісність України. На мою думку, у військових діях жінки повинні брати участь тільки за власним бажанням, якщо вони готові і хочуть служити в Збройних силах", - зазначив Завітневич.

Раніше повідомлялося, що деяким українкам цієї осені доведеться стати на військовий облік. Всього в переліку Міністерства оборони України сім основних професій і 14 спеціальностей.