Відповідно до нововведень, 17-річні юнаки не проходять медичний огляд під час приписної кампанії.

В Україні з 1 січня 2025 року триває приписна кампанія, під час якої юнаки, яким в поточному році виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік. Цьогоріч процес дещо відрізняється від того, як приписна кампанія проходила раніше.

Як розповів у коментарі "Суспільному" начальник відділу призову сектору комплектування Житомирського обласного ТЦК та СП підполковник Андрій Лазаренко, відповідно до нововведень, 17-річні юнаки не проходять медичний огляд під час приписної кампанії.

Зазначається, що в 2024 році під час приписної кампанії на Житомирщині було біля 12% обмежено придатних до військової служби юнаків та 2-3% – непридатних.

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"У 2025 році всі громадяни, в тому числі й люди з інвалідністю 1, 2, 3 груп, повинні стати на військовий облік призовників. Не підлягають взяттю на військовий облік лише громадяни, які на даний час відбувають покарання або до яких застосовані примусові заходи медичного характеру", – йдеться у матеріалі.

Проте призовникам все ж треба пройти медичний огляд під час направлення їх на проходження базової військової служби. Українці, які навчаються у вишах, проходитимуть медичний огляд перед проходженням практичної частини БЗВП.

Взяття 17-річних українців на облік: терміни

У Законі про військовий обов'язок і військову службу щодо порядку взяття громадян на військовий облік відбулися певні зміни, які вступили в силу з 17 січня 2025 року. Якщо раніше приписна кампанія тривала з 1 січня до 1 березня, то цьогоріч юнаки, яким у 2025-му виповнюється 17 років, повинні стати на облік до 31 липня.

"У 2025 році юнаки, яким у рік взяття на військовий облік виконується 17 років, беруться на військовий облік із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників. Термін приписної кампанії у 2025 році — із 1 січня до 31 липня", – сказано в матеріалі.

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Для частини військовозобовʼязаних українців, які мали статус "обмежено придатний" до військової служби, можуть скасувати обовʼязкове проходження ВЛК. Йдеться про чоловіків віком до 25 років, повідомила заступниця керівника ОП Ірина Верещук.

Також пропонується продовжити термін для проходження ВЛК "обмежено придатними" українцями ще на чотири місяці. Таким чином, крайній строк буде перенесено з 4 лютого на початок червня 2025 року.

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