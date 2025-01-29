Найближчим часом в оборонному комітеті Ради буде зареєстровано законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами.

Для частини військовозобовʼязаних українців, які мали статус "обмежено придатний" до військової служби, можуть скасувати обовʼязкове проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук у телеграм-каналі. Вона зазначила, що вже найближчим часом в оборонному комітеті Ради буде зареєстровано законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами.

За словами Верещук, у цьому документі йдеться про "дві важливі речі". Зокрема, пропонується продовжити термін для проходження ВЛК "обмежено придатними" українцями ще на чотири місяці. Таким чином, крайній строк буде перенесено на початок червня 2025 року. "РБК-Україна" пише, що в документі фігурує дата 5 червня.

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"По-друге, обовʼязок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб до 25 років", – додала у дописі Верещук.

ВЛК для "обмежено придатних"

Нагадаємо, що статус "обмежено придатний" до військової служби в Україні було скасовано в травні 2024 року. Протягом 9 місяців з моменту набуття чинності Закону військовозобовʼязані з цим статусом мали повторно пройти ВЛК. Крайній день – 4 лютого.

Ті, хто повторно не пройдуть військово-лікарську комісію, можуть отримати штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисячі гривень. Про це розповіла прессекретарка Черкаського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

Раніше заступниця керівника ОП Ірина Верещук заявила, що більше мільйона людей, ймовірно, не встигнуть пройти ВЛК як обмежено придатні. Тож термін на проходження комісії хочуть збільшити мінімум на 3 місяці.

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