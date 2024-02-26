Президент України також може відвідати Азербайджан.

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Вірменію наступного тижня на тлі зростання напруженості між цією країною та Росією. Про це повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода з посиланням на дипломатичне джерело.

За даними співрозмовника ЗМІ, ймовірно, візит відбудеться 4 березня. Після цього Зеленський також поїде до Азербайджану.

Водночас в МЗС Вірменії не підтвердили і не спростували цю інформацію, зазначивши лише, що інформують громадськість про візити іноземних лідерів "вчасно". У свою чергу тимчасовий повірений у справах України в Єревані Валерій Лобач також стримано відгукнувся про можливість такої поїздки. зазначивши, що "весна принесе позитивні події у Вірменію".

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"Новина про можливу поїздку Зеленського з’явилася після недавніх візитів прем’єр-міністра Нікола Пашиняна до Німеччини та Франції, під час яких він посилив критику Росії. Зокрема, Пашинян вперше засудив російське вторгнення в Україну", - пише видання.

При цьому законодавці, які представляють правлячу партію Пашиняна "Громадянський договір", нагадали, що український президент, який не відвідував жодної небалтійської колишньої радянської держави з початку війни з Росією, має відвідати Єреван. Зокрема, Бабкен Тунян нагадав, що Зеленський є "обраним лідером своєї країни"

"І, як і інші глави держав, може відвідувати Вірменію, якщо немає особливих перешкод", - сказав політик.

Інший провладний вірменський депутат Гагік Мелконян висловився ще більш радикально.

"Нам байдуже, як відреагує або не відреагує Росія (на візит Зеленського до Вірменії - УНІАН)", - зазначив парламентарій.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков нещодавно заявив, що Росія і Вірменія зараз мають "діаметрально протилежні погляди" на війну в Україні. А Дмитро Суслов, старший аналітик пов’язаної з Кремлем Ради зовнішньої та оборонної політики Росії, заявив, що візит Зеленського до Вірменії може означати "точку неповернення" у розриві двосторонніх зв’язків.

Відносини Росії з Вірменією - останні новини

Дніми Вірмення "заморозила" участь в ОДКБ. Прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян звинуватив Організацію договору про колективну безпеку у тому, що та не виконала своїх зобов'язань щодо Вірменії.

Пашинян також зазначив, що питання про закриття російської військової бази у Вірменії поки що "не стоїть на порядку денному". Водночас він розкритикував російську владу, яка кілька місяців тому "відкрито закликала вірменське населення повалити владу".

Минулого року Вірменія остаточно ратифікувала Римський статут про Міжнародний кримінальний суд. Тепер країна зобов'язана заарештувати російського дикатора Путіна в разі його приїзду.

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