Тепер Єреван зобов'язаний заарештувати Путіна, хоча раніше й обіцяв такого не робити.

Вірменія остаточно затвердила Римський статут, на підставі якого працює Міжнародний кримінальний суд. Про це повідомляє канцелярія вірменського президента.

"13 жовтня президент Республіки Вірменія Ваагн Хачатурян підписав заяву про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, підписаного 17 липня 1998 року", – йдеться у повідомленні.

Крім того, президент Вірменії підписав заяву парламенту "Про визнання зворотної дії юрисдикції Міжнародного кримінального суду Республікою Вірменія", можливість чого передбачена статтею 12 частиною 3 Статуту.

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Вірменія і Римський статут

Як писав УНІАН, у березні поточного року Конституційний суд Вірменії визнав, що Римський статут не суперечить конституції країни і може бути ратифікований парламентом. Це рішення співпало у часі з ухвалою Міжнародного кримінального суду (який працює на підставі Римскього статуту) щодо оголошення у міжнародний розшук президента РФ Володимира Путіна.

Попри те, що Вірменія неодноразово пояснювала намір використати Міжнародний кримінальний суд для вирішення своїх суперечок з Азербайджаном, у Москві все одно неодноразово робили грізні заяви на адресу Єревана, боячись, що справа саме в Путіні.

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