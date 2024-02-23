Прем'єр-міністр Нікола Пашинян звинуватив ОДКБ у тому, що ті не виконали своїх зобов'язань щодо Вірменії.

Вірменія призупинила свою участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), де головну роль відіграє Російська Федерація.

Про це повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян в інтерв'ю телеканалу France 24. Причиною стало те, що члени ОДКБ не виконували договір про колективну безпеку стосовно Єревану, особливо у 2021-2022 роках.

"Ми призупинили нашу участь. Подивимося, що буде далі", - заявив Пашинян.

Відео дня

Він також зазначив, що питання про закриття російської військової бази у Вірменії поки що "не стоїть на порядку денному". Водночас прем'єр розкритикував російську владу, яка кілька місяців тому "відкрито закликала вірменське населення повалити владу". За словами Пашиняна, російська пропаганда проти нього не зменшується.

Як відомо, військова база РФ була розгорнута на півночі Вірменії за договором Москви та Єревану від 1995 року. Термін договору - до 2044 року.

Відносини Вірменії та Росії

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2023 року Вірменія затвердила Римський статут, що зобов'язує її арештувати президента РФ Володимира Путіна, якщо він опиниться на їх території.

Тоді ж Пашинян відмовився від візиту на засідання Ради глав держав СНД, пояснивши це "низкою обставин" і заявив, що Вірменія шукає нових партнерів, оскільки Росія не виконала свої союзницькі зобов'язання.

А вже 23 листопада Вірменія вперше не брала участь у засіданні ОДКБ

Нещодавно Пашинян заявив, що Росія затримує поставки зброї, яку країна вже оплатила.

Вас також можуть зацікавити новини: