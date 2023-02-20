Станція зможе забезпечити частини і підрозділи Миколаївської та Одеської областей.

На українському флоті з’явилася перша водоочисна станція. Система, яку отримали Військово-Морські сили ЗСУ, зможе забезпечити частини та підрозділи, а також населення двох областей чистою водою.

"Військово-Морські Сили ЗС України отримали від благодійного фонду "Відбудуємо нашу Україну" водоочисну станцію, яка зможе забезпечити частини і підрозділи Миколаївської та Одеської областей, а також місцеве населення чистою питною водою", – повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ.

Зазначається, що на об’єкт запуску системи прибув командувач національного флоту віцеадмірал Олексій Неїжпапа та команда фонду на чолі з директором Олегом Кленіним. За словами Кленіна, волонтери усього зробили 6 таких станцій. Вони були передані до Кривого Рогу, Харкова, Чернігова, смт Макарів Київської області.

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"Тепер вони дісталися і до Одещини. Все виготовило наше підприємство в Україні. Фінансування – від іноземних партнерів", – розповів Кленін.

Він заявив, що постачання безкоштовної питної води завдяки унікальній високотехнологічній водоочисній станції – один з напрямків роботи фонду.

За даними прес-центру, першу в Україні мобільну водоочисну станцію розробив саме Кленін. Його винахід запатентований і відповідає всім вимогам чинного санітарного законодавства України.

Автономна мобільна установка фільтрації води розміщується безпосередньо біля джерела водопостачання — озера, каналу, річки, колодязя і тощо. Тобто вхідну воду беруть з будь-якого джерела різного ступеня забруднення, і завдяки унікальним технологіям відбувається процес її очищення.

Війна в Україні: роль ВМС

У ВМС ЗСУ підтвердили удар по ворожому фрегату "Ессен", який був пошкоджений у Чорному морі навесні 2022 року. Велику роль у виявленні надводних кораблів противника відігравав БпАК "Байрактар-ТВ2".

Морські піхотинці також беруть участь у боях на сході України. У Донецькій області українські воїни видовищно знищили танк російських загарбників з протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра". Ворожий танк ліквідувала 36 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Білинського.

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