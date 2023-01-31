Танк супротивники днями ліквідували морпіхи.

У Донецькій області українські морські піхотинці видовищно знищили так російських загарбників з протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра".

Ворожий танк днями ліквідувала 36 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Білинського, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України. "…на Донеччині влучним пострілом протитанкісти… вразили російський танк, який рашисти, накиваючи лаптями, залишили на полі бою", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація на Донбасі - що треба знати сьогодні

Вранці 31 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські воїни на Донбасі відбили атаки ворога біля 13 населених пунктів. Зокрема, бойові дії були в Донецькій області біля Авдіївки, Бахмута й Вугледара.

Супротивник зазнавав значних втрат на Донбасі. Варто зазначити, що станом на сьогодні загальні втрати Росії в Україні становлять близько 127500 загарбників. Крім того, супротивник втратив 3201 танк.

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