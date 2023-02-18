Велику роль у виявленні надводних кораблів противника відігравав БпАК "Байрактар-ТВ2".

У ВМС ЗСУ підтвердили удар по ворожому фрегату "Ессен", який був пошкоджений у Чорному морі навесні 2022 року.

В інтерв'ю АрміяInform начальник кафедри ВМС Національного університету оборони капітан 1 рангу Степан Яким’як розкрив деталі застосування українськими військовими комплексу "Нептун" по російському флоту. Уперше згадується на офіційному рівні підбиття ворожого фрегату "Ессен".

"Унікальність наших дій була обумовлена тим, що по суті вперше було успішно застосовано береговий ракетний комплекс "Нептун" та завдано ударів по фрегату "Ессен", ракетному крейсеру "Москва". Велику роль у виявленні надводних кораблів противника відігравав БпАК "Байрактар-ТВ2", - заявив він.

Яким'як при цьому зауважив, що не слід пов’язувати відновлення контролю над островом Зміїний з ударами по кораблях та знищенням ракетного крейсера противника, бо це різні події, різного значення.

Понад те, він також розповів деталі "бавовни" у Севастополі 29 жовтня 2022 року – саме тоді була атакована Севастопольська бухта. За словами Яким'яка, після цих ударів Росія втратила контроль над власними водами.

Яким'як зауважив, що атакували Чорноморський флот РФ БпАК і безекіпажні надводні комплекси.

Втрати Чорноморського флоту - дані

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 18 одиниць російських плавзасобів, включаючи бойові кораблі і катери.

Остання масштабна операція на ЧФ Росії була здійснена в жовтні. Тоді, за підрахунками експертів, в результаті атаки невідомих морських безпілотників було пошкоджено щонайменше три кораблі у Севастопольській бухті.

Але найдорожчою втратою для росіян (до 700 мільйонів доларів) виявився крейсер і флагман ЧФ РФ "Москва", потоплений ВМС України навесні 2022 року. Корабель, за словами моряків, що вижили, повинен був брати участь у захопленні Одеси.

Пізніше Росія пішла з острова Зміїний - через регулярні атаки ЗСУ, послабивши свою хватку незаконно контрольованої частини Чорного моря.

Як стверджував військовий експерт Олег Жданов, у зв'язку з постійними атаками України велика частина штабу ЧФ Росії була вивезена з окупованого Севастополя до Росії.

Водночас керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко говорив, що роль Чорноморського флоту "на 70% зведена нанівець, бо він вже не може виконувати свої функції".

Вас також можуть зацікавити новини: