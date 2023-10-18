В українському МЗС мають верифіковану інформацію про 13 загиблих та шість зниклих безвісти громадян України.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявляє про загибель вже 23 українців, але в Міністерстві закордонних справ України зауважують, що це дані Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, тоді як дані України наразі відрізняються.

Так, Бродський на своїй сторінці у X з посилання на оновлений звіт повідомив, що "23 громадянина України були вбиті "ХАМАСом" в результаті нападу на Ізраїль". "Це друга після США кількість вбитих під час нападу іноземців", - зазначив він.

Водночас речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі УНІАН в контексті заяви Бродського зауважив, що це дані МВС Ізраїлю.

Відео дня

"Але прошу звернути увагу, що там вказується, що це приблизна статистика. Ми оперуємо інформацією, яку верифікувало МЗС України: 13 загиблих та 6 зниклих безвісти", - наголосив він.

Вбиті теростами ХАМАС українці в Ізраїлі

Заніше перша леді України Олена Зеленська в телефонній розмові з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог заявила, що станом на 17 жовтня підтверджено загибель 13 громадян України внаслідок терористичного нападу "ХАМАС" на Ізраїль.

Сьогодні, 18 жовтня, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що з країни через бойові дії виїхали вже близько 450 українців.

Вас також можуть зацікавити новини: