Евакуйовано вже 436 українських громадян.

Cтаном на вівторок, 17 жовтня, підтверджено загибель 13 громадян України внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська в телефонній розмові з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог.

"Ми відчуваємо ваш біль, біль кожної родини в Ізраїлі. Українці в усіх куточках нашої держави висловлюють підтримку народу Ізраїлю, і я хочу донести це до вас. Наші військові записали відео на підтримку ізраїльського народу. Ці та багато інших проявів солідарності підтверджують, наскільки наші народи близькі і в радості, і в горі", – цитує слова Зеленської прес-служба Офісу президента.

Перша леді зазначила, що ідентифікація тіл загиблих триває, тож дані можуть змінюватися. Відомо, що поранено хлопчика, мати якого загинула від рук терористів. Дитині надається медична та психологічна допомога. Вже евакуйовано 436 українських громадян.

Відео дня

Зеленська також наголосила, що тероризм не знає кордонів. Тому ще важливіше, щоб країни, які цьому протистоять, діяли разом. Україна послідовно виступає за мир на Близькому Сході для всіх народів.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Терористи проникли на територію країни після масованого обстрілу з території Сектору Гази. Примітно, що вони проривалися в Ізраїль як з повітря, так і по воді, і по землі.

Станом на 15 жовтня, число підтверджених жертв атаки ХАМАС досягло понад 1400 осіб. Серед загиблих у тому числі громадяни Ізраїлю, США, України, Таїланду, Франції та інших країн. Поранених більше 3,5 тисяч.

Вас також можуть зацікавити новини: