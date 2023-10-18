Вчора відправили безкоштовно труну із тілом нашої громадянки, яку поховають в Одесі.

Наступний евакуаційний рейс з Тель-Авіву (Ізраїль) планується на 19 жовтня. З країни через бойові дії вже виїхали близько 450 українців.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що на сьогоднішніій день з Ізраїлю організовано три евакуаційні рейси.

"Загалом вивезено близько 450 громадян і попит на евакуацію суттєво впав. Це означає, що ті, хто намагалися терміново евакуюватися, вже поїхали", - зазначив посол в ефірі телемарафону.

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При цьому нагадав, що всі рейси були на Румунію.

"Забезпечили консульську підтримку і найдешевшими квитками – вартість близько 400 євро, коли будь-які рейси до Європи зараз коштують від 1000 – 1500 євро", - розповів він.

При цьому додав, що безкоштовну евакуацію провести не можливо, бо на це немає бюджету. Посол додав, що були скарги від українців саме через те, що переліт не безкоштовний.

"Вчора відправили безкоштовно труну із тілом нашої громадянки, яка загинула, і сьогодні відправляють її неповнолітнього поранено сина до Молдови, а потім до Одеси на похорони мами", - повідомив Корнійчук .

За його словами, наступний евакуаційний рейс з Тель-Авіву планується на 19 жовтня і на сайті посольства досі зареєстровано 1800 громадян України, які погодилися на оплату квитка за "повоєнною ціною".

Корнійчук розповідаючи про ситуацію в Тель-Авіві, зазначив, що в місті пусто.

"Уявіть собі Київ після Різдва – немає ні людей, ні машин. Зараз більша загроза умовно від терористіів, ніж від ракет", – додав він.

За його словами, вчора і позавчора були перестрілки, поліція затримувала арабів, які намагалися вчинити теракти на території Тель-Авіва на мотоциклах, з автівок.

"І це більша загроза, ніж ракети. Ракети долітають рідко. Не применшую небезпеку, але не можна порівнювати саморобні штуки, якими ХАМАС обстрілює частину Ізраїлю, з тими ракетами, якими обстрілюють українські міста, зокрема, Харків, Херсон і Запоріжжя", - сказав він.

За його словами, люди в Ізраїлі дуже слухняно ідуть в укриття - часто це кімната броньова, коли чують сигнал тривоги.

"І цього достатньо, щоб захиститися від ракет, якими обстрілюють Ізраїль", - додав він.

За його словами, в місті багато блок-постів. При цьому додав, що ситуація в країні загострюється, бо є обстріли і з боку Лівана.

Евакуація українців з Ізраїлю через напад ХАМАС - останні новини

Через тиждень після нападу бойовиків ХАМАС, 14 жовтня, на Ізраїль з країни вилетів перший евакуаційний рейс з українцями. На борту перебувало 207 українців, у тому числі понад 60 дітей.

16 жовтня з аеропорту Бен Гуріон до Румунії вилетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок та 23 дітей.

На жаль евакуювати українців з сектору Гази, де ведуться активні бойові дії, поки не вдалося.

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