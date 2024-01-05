Можуть бути провокації задля дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві.

Киян та гостей столиці просять не брати участь на Водохреще у масових заходах, бо ворог може це використати для провокацій. Про це йдеться в повідомленні комунальне підприємства по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо". Мабуть, йдеться про можливе протистояння між прихильниками та противниками московської церкви, тобто УПЦ (МП).

"Наполегливо закликаємо цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще", - зазначають в столичному комунальники.

В повідомленні сказано, що в умовах війни, проведення будь-яких масових заходів та зібрань, зокрема релігійних, може бути використано країною-агресором або радикальними угрупуваннями з метою вчинення провокацій стосовно вірян та пересічних громадян, задля дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві.

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При цьому повідомили, що санітарні нормативи щодо стану водойм в столиці придатні для купання.

В КП "Плесо" зазначають, що оскільки вони відповідають за забезпечення безпеки та здоров’я громадян, то пляжі та водойми столиці були систематично перевірені на відповідність санітарних нормативів та радіаційному фону. "Зафіксовані показники відповідають усім вимогам сталої норми", - йдеться в повідомленні.

Вододхреще в Україні 2024 - що варто знати

Як відомо, в 2024 році Водохреще святкують 6 січня. За новим (новоюліанським) календарем свято настає 6 січня, а за старим стилем - 19 січня. В Україні церкви перейшли на святкування за новим календарем, де Різдво святкують 25 грудня. В той же час Українська православна церква (Московського патріархату) святкує за старим стилем, коли Різдво 7 січня, а Водохреще – 19 січня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 січня, Водохресний святвечір - це останній день перед Водохрещею.

У храмах цього дня освячують воду, наділяючи її очисними властивостями. 6 січня - одна з дат, коли набирати воду на Водохрещу.

У народних уявленнях Водохресний святвечір вважався небезпечним днем, коли по землі бродить погань. Цієї дати українці не впускали в будинок незнайомців, нічого не піднімали з землі і не ходили в дикі місця, щоб уникнути неприємностей.

Ось що потрібно робити в Водохресний святвечір:

вмитися водохресною водою;

з'їсти ложку куті чи каші;

помолитися Богові;

відкласти першу трапезу до появи зірок;

дотримуватись посту.

Вважається, що в Водохресний святвечір не можна : займатися важкою фізичною працею; впускати додому незнайомців та приймати від них подарунки; влаштовувати галасливі вечірки; прибирати та прати; їсти м'ясо, яйця, молочні продукти; давати та брати гроші у борг; сваритися, обманювати, заздрити та бажати зла іншим людям.

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