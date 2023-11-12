Перехід здійснено на прохання прихожан.

Києво-Печерська лавра 15 листопада переходить на новоюліанський календар, що є основним для Православної Церкви України (ПЦУ).

Про це повідомив виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій у соцмережі. "На численні прохання парафіян Києво-Печерської лаври, з благословення священноархімандрита Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Блаженнійшого митрополита Епіфанія, з 15 листопада (початок Різдвяного посту) Лавра переходить на використання новоюліанського календаря, який є основним для нашої Помісної Церкви", - повідомив він деталі.

Перехід ПЦУ на новий календар

У травні цього року Православна церква України на Архієрейському Соборі вирішила перейти на новий календар.

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Наприкінці червня президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України" (№ 9431), яким передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня.

1 вересня ПЦУ перейшла на новий новоюліанський календар. Згідно нового календаря Різдво українці відзначатимуть 25 грудня. Покрову – 1 жовтня, Водохреще – 6 січня, а День Святого Миколая – 6 грудня. Святкування Великодня і прив'язаних до нього свят буде без змін.

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