Для купання відведено більш 20 місць на річках та ставках.

На Одещині не передбачено купання в Чорному морі на свято Водохреща через військову агресію РФ. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

"Цьогоріч, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, зокрема із можливістю потрапляння до узбережжя морських мін, що може призвести до невідворотних втрат серед мирного населення, а тим більше в разі масового купання, заборонено відвідання морського узбережжя міста Одеси та Одеської області, відповідно купання в Чорному морі не проводитимуться", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що з вечора 18 січня до ранку 20 січня поліцейські, члени громадських формувань та недержавних охоронних структур у складі патрульних нарядів нестимуть службу в публічних місцях, місцях проведення богослужінь, освячення води та купань. Загалом буде залучено майже 2,5 тис. правоохоронців.

Відео дня

Занурення будуть організовані лише в озерах, ставках, водосховищах, басейнах тощо. Правоохоронці просять вірян та священнослужителів не порушувати вимог, встановлених правовим режимом воєнного стану, дотримуватися комендантської години і проводити та відвідувати церковні заходи в денну пору доби тощо. Місця для обрядових занурень співробітники ДСНС обладнали в озерах, ставках, водосховищах, басейнах тощо.

Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, зокрема, під купання офіційно відведено 21 місце в Одеському, Болградському, Ізмаїльському, Подільському районах.

Ситуація у Чорному морі

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Чорному морі знаходиться чимало ворожих мін, які іноді прибиває до узбережжя. Нещодавно військові показали епічне відео знищення міни, яку винесло на пляж.

Окрім цього, нещодавно на пляж Одеси викинуло пакети з крейсера "Москва". Одесити знайшли аварійну воду для матросів російського флагмана.

18 січня також стао відомо, що РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі. Проте число ракетоносіїв, на яких є крилаті ракети "Калібр", не змінилося і становить шість штук.

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