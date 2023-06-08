Зараз місто вимушено використовує технічну воду.

Миколаїв ще не скоро зможе брати воду з Дніпра після того, як російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції.

Про це під час заходу "Діалоги про відновлення України заявив міський голова Олександр Сєнкевич. "У нас 12 квітня 2022 року розвалили станцію водозабору біля річки Дніпро. Після останньої події там рівень води – 15 метрів вище точки водозабору. Тобто, ви розумієте, що воду з Дніпра ми не скоро отримаємо, але ми якось виживаємо, беремо цю воду із свердловин і подаємо людям технічну воду, щоб вони могли змивати в туалеті і так далі", – сказав він.

Підрив Каховської ГЕС - наслідки для України

Російські окупанти вночі з 5 на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок цього у зоні підтоплення опинилися близько 80 населених пунктів, а тисячі жителів потребують евакуації. Ситуація на тимчасово окупованому Лівобережжі Херсонської області є ще більш критичною, адже там російські військові не рятували цивільне населення.

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Важливо додати, що через теракт на Каховській ГЕС рівень води в самому Миколаєві наближається до критичної позначки – до неї залишилось декілька сантиметрів.

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