У росіян був дуже потужний мотив підірвати Каховську ГЕС, кажуть спостерігачі.

Перед підривом Каховської греблі російські пропагандисти активно висловлювали стурбованість можливим форсуванням Дніпра українською армією і були впевнені, що це майже неминуче. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Спостерігачі підкреслюють, що прямих доказів того, що росіяни цілеспрямовано підірвали греблю, на сьогоднішній день немає. Однак простежується дуже сильний мотив, який міг окупантів спонукати до цього.

Так, українська влада вважає, що росіяни підірвали греблю, щоб запобігти висадці українських сил на лівому березі Дніпра. Це твердження повністю узгоджується з тими настроями, які панували в російському інформаційному просторі, особливо в середовищі так званих "воєнкорів" або "військових блогерів".

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Буквально за день до руйнування греблі і неодноразово ще раніше російські пропагандисти стверджували, що в районі Дачі на східному березі Дніпра і на островах біля Херсона йшли активні бої між українськими і російськими військами. При цьому стверджувалося, що напередодні підриву греблі кількість українських катерів у цій зоні помітно збільшилася. Також російські воєнкори припускали, що ЗСУ можуть спробувати захопити саму Каховську ГЕС і використовувати її для забезпечення плацдарму на лівому березі.

"ISW не дає оцінок того, чи намагалися українці перейти річку і з якою метою вони могли це зробити. Однак явна стурбованість в російському військовому інформаційному просторі показує, що страх перед таким переходом і віра в те, що він або вже почався, або неминучий, були присутні в умах росіян, які уважно стежили за війною, незадовго до того, як гребля була зруйнована", – заявили спостерігачі.

Підрив Каховської греблі - причини

В інтерв'ю Bild президент Зеленський заявив, що зараз Україна не має прямих доказів того, що Росія підірвала греблю, але ці докази з'являться після визволення лівого берега Дніпра.

Видання The New York Times опитало експертів з вибухівки і фахівців з греблі. Вони схиляються до того, що гребля була підірвана зсередини шляхом організованого підриву. Існує також певна ймовірність того, що дамба обвалилася через неналежне обслуговування після попередніх пошкоджень. Варіант із зовнішнім обстрілом вони вважають малоймовірним.

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