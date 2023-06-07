Міністр енергетики вказав, що десятки тисяч людей були переміщені, а природа зазнала катастрофічної шкоди

Підрив Каховської ГЕС російськими окупантами - воєнний злочин і може кваліфікуватися як застосування зброї масового ураження. Знищення росіянами дамби на півдні Україні стало найбільшою техногенною катастрофою.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що наслідком підриву дамби в Новій Каховці стало те, що десятки тисяч людей були переміщені, а природний світ зазнав катастрофічної шкоди, оскільки руйнування спричинило сильну повінь на півдні України.

За його словами, Росія навмисно зруйнувала дамбу гідроелектростанції, створивши "найбільшу техногенну катастрофу в Європі за десятиліття".

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"Люди втратили домівки. Природі, унікальним екосистемам завдано непоправної шкоди. Близько 20 тисяч домогосподарств у Херсонській області знеструмлені, мають обмежений доступ до чистої їжі та води", – розповів він в інтерв’ю виданню POLITICO та додав: "Це є військовим злочином і може кваліфікуватися як застосування зброї масового знищення за Женевською конвенцією".

Міністр наголосив, що Росія повинна бути покарана за всі свої злочини, в тому числі за цю катастрофу.

Підрив Каховської ГЕС - останні новини

Експерти попереджають, що підрив Каховської дамби на півдні України матиме глибокі і далекосяжні наслідки - від зміни клімату до відсутності води. Техногенна катастрофа ще багато років буде впливати на життя Півдня України. Екологи заявляють, що через те, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, Чорному морю загрожує жахливе забруднення.

Президент Володимир Зеленський назвав роосійський теракт "екологічною бомбою масового знищення".

У свою чергу міський голова Олешків Євген Рищук повідомив, що у тимчасово окупованому місті вже відомо про трьох жертв підриву росіянами Каховської ГЕС.

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