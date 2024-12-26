Депутат зауважує, що хтось має піти на заводи, хтось в окопи, а хтось - забезпечувати тих, хто в окопах, адже по-іншому війни не виграються.

Об’єднатися та воювати мають усі, щоб не було історії про те, що "оці - ні, а ці - так".

Про це в інтерв’ю "LB live" сказав Роман Костенко, полковник Служби безпеки України, військовий, народний депутат. Відповідаючи на запитання щодо мобілізації, він зауважив, що об’єднатися та воювати мають усі. "Не можна так, щоб одна категорія була на фронті, а інша собі дозволяла десь гуляти", - сказав парламентар.

Костенко зазначив, що якщо вся нація "не б’ється або не готова" до війни, то про це потрібно запитувати у Верховного головнокомандувача. "Він має робити все, щоб нація билася. Він не має займати нічий бік: ні бік молодих, ні старих, ні жінок, нікого. Для нього немає різниці. Для нього є нація, яка має перемогти у цій війні. І вона має встати, і за його прапором піти туди, куди він каже: хтось на заводи, хтось в окопи, хтось - забезпечувати тих, хто в окопах", - підкреслив він.

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Парламентар додав, що для когось це може звучати неприємно, але "по-іншому війни не виграються".

"Не можна казати, що "ось ці будуть воювати, бо вони старі - їм в принципі можна вмерти; оці трішки молодші - вони хай не воюють, а оці взагалі сидять вдома, тому що вони просто хороші молоді люди. Такого не може бути", - наголосив Костенко.

Депутат додав, що не має бажання "молодих відправити на фронт". "Коли говорять про 18-річних, - я жодного разу не сказав слово "18-річний"… Я не за зниження мобілізаційного віку - я за те, щоб воювали всі, а не була ця історія про те, що оці - ні, а ці - так", - сказав він.

Костенко також назвав популізмом висловлювання, що воювати мають депутати та міністри.

Мобілізація в Україні

Раніше Максим Жорін, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади заявив, що масштабні бойові дії, наступ Росії на усіх напрямках і провалена з 2022 року мобілізація в Україні не дають змоги встановити конкретні терміни служби в Силах оборони.

На його думку, для початку в Україні необхідно розв'язати питання ротацій та відновлення підрозділів, адже адекватна ротація - це не номінально покласти на військові частини обов'язок давати відпустки, особливо в умовах нестачі людей.

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