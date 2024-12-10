При цьому українська армія є однією з найстаріших у світу, пише видання.

Нинішні темпи мобілізації в Україні не покривають навіть поточні втрати, не кажучи про збільшення чисельності збройних сил. Про це пише "BBC Україна" із посиланням на власні джерела у Генштабі.

"Воювати мають не одні старі. Питання в тому, скільки ми ще зможемо протягнути з наявними мобілізаційними ресурсами", - заявило джерело, коментуючи зокрема ідею зниження мобілізаційного віку.

Аби компенсувати втрати та хоч трохи поповнити бойові підрозділи, українське командування провело оптимізацію армійської структури. Це дало змогу вивільнити для участі в боях кілька тисяч людей.

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Проблема зниження мобілізаційного віку

Як писав УНІАН, США закликають Україну знизити мобілізаційний вік та долучити до армії молодь. Однак президент Володимир Зеленський виступив проти зниження мобілізаційного віку. Він наголосив, що українській армії бракує зброї, яку затримують партнери, і що не можна компенсовувати брак зброї молодістю солдатів.

На це речник МЗС США Метью Міллер відповів, що США "готові спорядити та навчити" українських солдатів, яких мобілізує Україна.

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