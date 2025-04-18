Їх було повернуто з підписом від президента сьогодні.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.

Про це йдеться у картках відповідних законопроєктів №13172 та №13173 на сайті Верховної Ради України.

Зазначається, що їх обидва було повернуто з підписом від президента України сьогодні, 18 квітня.

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Мобілізація та воєнний стан в Україні

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня ВР продовжила дію режиму воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні на 90 днів - до 6 серпня.

Єгор Чернєв, народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зауважив, що рішення про скасування воєнного стану можуть ухвалити в разі встановлення миру.

Так, пояснив він, парламент в будь-який день може зібратися та проголосувати за припинення воєнного стану, навіть не чекаючи закінчення цих 90 днів.

Водночас, наголосив він, якщо скасувати режим воєнного стану поки війна ще триває, то це може змінити функціонування державного апарату. Зокрема, таке рішення вплине на роботу військово-цивільних адміністрацій та фінансування української армії.

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