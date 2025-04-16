Якщо скасувати режим воєнного стану поки війна ще триває, це може вплинути на функціонування державного апарату.

16 квітня Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 6 серпня 2025 року. Та скасувати його можуть і раніше ніж через 90 днів.

Про це в коментарі телеканалу "Рада" сказав народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. За його словами, рішення про скасування воєнного стану можуть ухвалити в разі встановлення миру.

"Верховна Рада в будь-який день у будь-який час може зібратися і проголосувати про припинення воєнного стану, навіть не чекаючи закінчення цих 90 днів", – пояснив він.

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Водночас він наголосив, що якщо скасувати режим воєнного стану поки війна ще триває, це може змінити функціонування державного апарату. Зокрема, таке рішення вплине на роботу військово-цивільних адміністрацій та фінансування української армії.

"Фактично це може призвести до капітуляції України, тому що ми не будемо вже в стані війни. Знову ж таки, це буде сигналом і для РФ, і для наших партнерів, які також, можливо, зупинять допомогу Україні. Чому допомагати, якщо Україна сама закінчила дію воєнного стану", – констатував Єгор Чернєв.

Війна в Україні: це варто знати

Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що Україна та США проведуть новий раунд переговорів зі США з метою пошуку шляхів припинення війни, яку проти нашої держави веде Росія. За його словами, потрібно посилювати тиск на Москву для того, щоби росіяни почали серйозно ставитися до миру.

Тим часом очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни почали застосовувати дрони з отруйним газом. Він наголосив, що ворог оснастив безпілотники капсулами з концентрованим газом-іритантом.

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