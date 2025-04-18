Інсайдери кажуть, що кілька дронів не вдалося ідентифікувати. Вони налякали британські спецслужби.

Над маєтком Сандрінгем, де мешкає король Чарльз III, було запроваджено нову заборони польотів. Це сталося після того, як напередодні візиту президента Володимира Зеленського там з'явилися таємничі безпілотники, пише The Sun.

Кілька безпілотників були зафіксовані в небф над Сандрінгемом за кілька годин до прибуття українського лідера. Одним з дронів керував чоловік у припаркованому автомобілі. Інсайдери кажуть, що це "налякало" служби безпеки. Оператора вистежили та поговорили з ним. Ще одним дроном керував фотограф, проте походження решти безпілотників залишилось невідомим.

"Над Сандрінгемом було кілька безпілотників, і не всі були ідентифіковані. Через кілька днів була введена повна цілорічна заборона на польоти дронів", - каже інсайдер.

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Служби безпеки рекомендували обмежити польоти навколо маєтку, зважаючи на "громадську безпеку". У розпорядженні зазначено: "Державний секретар вирішив, що в суспільних інтересах необхідно обмежити польоти поблизу Сандрінгем-хаусу, Норфолк, зважаючи на міркування безпеки, пов’язані з цим місцем, оскільки воно є резиденцією членів королівської родини".

Візит Зеленського до короля

Король Чарльз прийняв Зеленського 2 березня, що сприймалося як жест підтримки на тлі сварки українського президента з Дональдом Трампом. Військовий гелікоптер із Зеленським прибув о 17:25. Після потискання рук, вони провели зустріч у кімнаті Saloon. О 18:35 Зеленський вилетів назад, зазначивши, що це була "дуже хороша зустріч".

Цей візит також привернув увагу через потенційну активність російських агентів. "Візит Зеленського до Чарльза мав би величезний інтерес для російських шпигунів", - зазначив інсайдер.

Раніше зона заборони польотів діяла лише в зимовий період. Нову ж цілорічну заборону було ухвалено 6 березня і вона набула чинності 10 березня. Міністр транспорту Хайді Александер підписала відповідний наказ.

Нагадаємо, що подібні обмеження вже запроваджено над Анмер-Холлом (резиденція принца та принцеси Уельських), Балморалом у Шотландії, а також над Віндзорським замком після інциденту у 2022 році, коли чоловік із арбалетом проник на територію з заявою: "Я тут, щоб убити королеву". Його засудили до дев'яти років за державну зраду.

Сандрінгем, історична резиденція британських монархів з 1862 року, нині є також місцем реабілітації короля Чарльза. Його речник, однак, заявив, що вони не коментують заходи безпеки.

Поліція Норфолка додала: "Під час державного візиту в Сандрінгем у неділю, 2 березня, патрульні поліцейські помітили безпілотник. Пілот був ідентифікований як представник ЗМІ, який мав розмову з поліцейськими, щоб переконатися, що обмежень не було порушено. Жодних подальших дій не було вжито".

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