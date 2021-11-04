Машину відновлювали упродовж п'яти років, поділився колекціонер.

В Україну за часів СРСР привезли американський автомобіль Buick Special, який є класичним представником автопрому США 30-х років, та возив першого радянського маршала Климента Ворошилова.

Машину знайшли у Москві, вона була "вбитою", чи саме маршал довів авто до такого стану – йдеться у сюжеті проекту "ДжеДАІ" на телеканалі "2+2".

Тепер машина належить колекціонеру Володимиру Завальному та їздить Дніпром. Колекціонер сказав, що машину робили упродовж п'яти років.

Читайте такожАмериканський фермер зібрав унікальну колекцію ретро-автомобілів (відео)Ретро-авто робили під сьогодення, тому воно з "повним фаршем" – зручні сидіння, музична система і навіть телевізор.

"Машинку робили п'ять років. Трошки її, скажімо, осучаснили, поставили ходову сучасну.

Зовнішній вигляд залишився рідний", – поділився Завальний.

Двигун встановили від радянського авто, оскільки "рідний" з’їдав понад 20 літрі на сто кілометрів. "Нерідна" також радіаторна решітка, оскільки відновити її було складно, а оригінальна коштує дуже дорого.

Раніше стало відомо, що у Дніпрі поціновувачі ретро відновили біло-блакитний автобус "Кубань" 1980-го року випуску, який за радянських часів використовували як справжню пересувну бібліотеку, а також як театр, музей і цирк. Відновлене авто стало бібліобусом – бібліотекою й музеєм на колесах.

Автор: Екатерина Присяжнюк