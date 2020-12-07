В ідеальних умовах енергії від сонячних панелей достатньо, щоб проїжджати 72 кілометри на день, не заряджаючи автомобіль від мережі.

Американська компанія Aptera Motors представила електромобіль з сонячними панелями та кузовом з коефіцієнтом аеродинамічного опору 0,13.

Про це повідомляє Аptera.

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Як пише видання, в ідеальних умовах енергії від сонячних панелей достатньо, щоб проїжджати 72 кілометри на день, не заряджаючи автомобіль від мережі.

Максимальний запас ходу автомобіля становить понад 1600 кілометрів, стверджує компанія. Продажі машини почнуться у 2021 році.

Для автовласника електромобіль відрізняється від автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння насамперед зарядкою.

З одного боку, вона відбувається набагато повільніше, ніж заправка паливом, і вистачає її, як правило, на меншу відстань. З іншого боку, якщо у власників традиційних автомобілів є один спосіб зарядки — залити паливо в бак на заправці або з каністри, — то у власників електромобілів можливостей для зарядки більше: фактично, зарядити машину можна скрізь, де є розетка, також невеликий заряд можна отримати завдяки рекуперативному гальмуванню.

Також інженери працюють над електромобілями, які можна заряджати за допомогою сонячних панелей в самій машині.

Автомобілі майбутнього

У січні 2019 року в США компанія Boeing протестувала літаюче таксі. Літак вертикально піднявся в повітря, завис і успішно приземлився.

7 березня 2019 року в Женеві показали літаючий автомобіль.

16 травня 2019 року в Німеччині показали безпілотне літаюче таксі.

На початку листопада 2020 року в Південній Кореї протестували безпілотне літаюче таксі.

У листопаді 2020 року студенти технологічного університету Ейндховена в Нідерландах створили автомобіль з перероблених відходів.

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Автор: УНІАН