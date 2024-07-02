Такий документ можна згенерувати за кілька кліків.

Цифрова копія військово-облікового документа з 18 червня має однакову юридичну силу з паперовою версією і згенерувати її можна у застосунку "Резерв+". Про це повідомило Міністерство оборони України у Telegram.

"Потрібна копія військово-облікового документа, але немає часу стояти у черзі до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу) чи ТЦК? Її можна за кілька кліків згенерувати у застосунку "Резерв+", - зазначили у відомстві.

У Міноборони нагадали, що з 18 червня військово-обліковий документ у "Резерв+" отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

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"Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі", - заявили в міністерстві.

Зокрема, щоб згенерувати копію військово-облікового документа у застосунку "Резерв+", потрібно:

зайти у "Резерв+" та оновити свої дані;

отримати документ з QR-кодом, для цього потрібно натиснути на три крапки біля документа;

обрати "завантажити PDF";

зберегти файл документа на Google Drive чи відправити собі на електронну пошту або в месенджер;

роздрукувати.

Військово-обліковий документ за QR-кодом - що відомо

Як писав УНІАН, з 25 червня українці після уточнення облікових даних у Центрі надання адміністративних послуг тепер можуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом - за ним перевірятимуть дійсність документа.

Міністерство цифрової трансформації зазначило, що уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин. Це можна зробити безоплатно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування.

"Якщо раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, зможете повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий із QR-кодом. Документ дійсний 1 рік з моменту формування", - додали у Мінцифри.

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