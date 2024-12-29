Такі квитки доступні від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції.

У застосунку "Армія+" українські військові можуть придбати квитки на поїзд зі спеціального резерву для бійців ЗСУ. Про це нагадали у Силах територіальної оборони ЗСУ та розповіли, як це зробити.

Зазначається, що воїни можуть купувати квитки онлайн, які доступні лише для них.

Як купити квитки через застосунок "Армія+":

спочатку відкрийте застосунок;

придбати можна до чотирьох квитків одночасно зі спецрезерву;

можна обрати поїзди, які прямують з/до міст, які наближені до зони бойових дій;

під час пошуку будуть відображатися вільні місця на такі рейси.

"Квитки зі спецрезерву доступні від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції. Обов’язково збережіть квиток: зробіть скриншот або надішліть його на електронну пошту, адже через захист даних він не зберігатиметься", - додали у повідомленні.

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Застосунок "Армія+" - останні новини

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський повідомив, що у застосунку "Армія+" тепер можливі переведення для воїнів Нацгвардії. За його словами, станом на 15 грудня було вже 3607 позитивних рішень щодо переведень для наших воїнів Збройних Сил України.

Водночас у Міноборони раніше повідомляли, що військовим відхиляють рапорти на переведення через "Армія+. За інформацією міністерства, 70% рапортів відхилили через неякісні фото документів, відсутність усіх копій сторінок із військового документа та подачу рекомендаційного листа старого зразка.

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