За 10 днів на зміну місця служби через "Армія+" подали рапорти 4500 військових.

Відсьогодні військовослужбовці, які подаватимуть рапорти на зміну місця служби через застосунок "Армія+", у разі погодження бачитимуть номер наказу на переведення. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що для отримання доступу до цього функціоналу, потрібно оновити застосунок до найновішої версії.

При цьму наголошується, що для військових, які тільки подають рапорти, сповіщення з номером наказу приходитиме автоматично разом з інформуванням про погодження переведення. А ті, хто раніше вже отримали погодження на переведення, але не мають інформації про формування відповідного наказу, потрібно звернутись у службу підтримки в розділі "Меню".

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Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що за 10 днів роботи сервісу військові подали в "Армія+" 4 500 рапортів на зміну місця служби.

"З них 4 200 вже опрацьовані Кадровим центром ЗСУ, зокрема 900 — отримали погодження. Завдяки оновленню наші захисники тепер зможуть одразу побачити реквізити наказу. Може здатися, що це незначна зміна, але наявність номера наказу пришвидшує весь процес переведення без необхідності регулярно уточнювати інформацію в стройовій",- наголосила вона.

В Міноборони повідомили, що загалом за понад три місяці роботи в "Армія+" авторизувалося 415 000 військовослужбовців, які встигли подати 26 000 рапортів. При цьому зазначається, що в застосунку тепер доступно 17 видів рапортів, зокрема на відпустку, матеріальну допомогу та отримання довідки про проходження служби.

Новинки в застосунку "Армія+"

Як повідомляв УНІАН, з 15 листопада 2024 року в застосунку "Армія+" запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби.

В Міноборони зазначали, що для подачі рапорту знадобиться військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров’я.

При цьому наголошується, що командирської згоди, як і Армія ID командира, для подачі рапорту не потрібно - запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин.

У разі відмови в "Армія+" обов’язково вказуються чіткі причини, наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менше 6 місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше року, тобто йдеться про підстави, які чітко визначені постановою уряду від 12 листопада 2024 року №1291.

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