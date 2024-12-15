За словами президента, найближчим часом в "Армію+" додауть ще підрозділи українських прикордонників.

У державному застосунку "Армія+" з'явилася нова функція, а саме можливість переведення для бійців Національної гвардії України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

"Зараз - на першому етапі - для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії, але є завдання додати можливість також переведень між підрозділами Збройних Сил України та Нацгвардії. Найближчим часом в "Армію+" будуть додані ще підрозділи наших прикордонників. Станом на сьогодні є вже 3607 позитивних рішень щодо переведень для наших воїнів Збройних Сил України", - зазначив глава держави.

За його словами, така функція є позитивом для воїнів та можливістю дати людям більшу мотивацію.

"Також сьогодні є новий хороший результат у нашої програми "єПідтримка", вже майже 7,5 млн заявок, із них більш ніж 2 млн заявок для дітей. Вже тривають виплати і 4,5 млрд грн перераховані вже людям. Найбільший напрям витрат - це комунальні послуги і зараз зимою дійсно дуже важливо підтримати якнайбільше наших людей", - наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави розповів, що сьогодні була доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та районах проведення Курської операції.

"Важка ситуація на Покровському напрямку. Я вдячний всім підрозділам, які знищують там окупанта. Також окрема вдячність нашим воїнам на Курщині, нам потрібна сила, щоб досягти правильних результатів для України", - додав президент.

Застосунок "Армія+" - останні новини

Наприкінці листопада стало відомо про те, що військові, які подаватимуть рапорти на зміну місця служби через застосунок "Армія+", у разі погодження бачитимуть номер наказу на переведення. Для отримання доступу до цієї функції, потрібно оновити застосунок до найновішої версії.

Водночас у Міноборони України розповіли, що багатьом українським бійцям відхиляють рапорти про переведення в іншу частину, які були подані через застосунок "Армія+". Зокрема з початку роботи послуги було відхилено 6500 запитів.

У міністерстві зазначили, що 70% рапортів відхилили через неякісні фото документів, відсутність усіх копій сторінок із військового документа та подачу рекомендаційного листа старого зразка, у якому немає всієї необхідної інформації про службу військового.

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