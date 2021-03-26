"Тільки людей мучите!". Як патрульні транспорт у "червоному" Львові перевіряли

З 25 березня через складну ситуацію з COVID-19 Львів перебуває у «червоній» карантинній зоні – закриті непродовольчі ринки, бари та ресторани, розважальні заклади, торгові центри тощо. Громадський транспорт не зупиняли, проте перевозити він може лише ту кількість пасажирів, скільки є місць для сидіння. УНІАН разом з патрульними поліцейськими дізнавався, чи працює це на практиці.

Відповідно до розпорядження міської ради, на період жорстких обмежень (з 25 березня місто перебуває у «червоній» карантинній зоні через складну ситуацію з COVID-19) рух громадського транспорту у Львові вирішили не зупиняти. Принаймні, за умови дотримання посиленого карантинного режиму – в салонах маршруток, трамваїв та тролейбусів мають перевозити лише ту кількість пасажирів, скільки є місць для сидіння. У четвер патрульна поліція проінспектувала, чи дослухаються до цієї вимоги водії та пасажири.

Рейди провели на кількох локаціях – на автовокзалі на вулиці Стрийській, зупинці громадського транспорту «Санта Барбара», автостанції, що на Богдана Хмельницького, а також на вулиці Тракт Глинянський, площі Різні, приміському та головному залізничному вокзалах тощо. І якщо на кінцевих зупинках усе виглядало ще більш-менш стабільно, то на проміжних градус напруги зашкалював.

Ранок, 08:45, кінцева зупинка автобусів та маршруток на проспекті Червоної Калини (більш відома як «Санта-Барбара»), що у спальному районі Львова – Сихові. Тут мають кінцеву зупинку більшість автобусних маршрутів, які з’єднують Сихів чи не з усім містом. Для кількатисячного населення у години пік тут справжній ажіотаж. Проте 25 березня – досить спокійно.

«Люди, напевно, вже втомилися. Бачите - стоять чемно в черзі, ніхто не свариться, - каже УНІАН пані, яка чекає на 32-у маршрутку. – Моя маршрутка взагалі погано курсує, тож доводиться час розраховувати заздалегідь... На роботу поспішаю. Це ще добре, що немає студентів та учнів (школи та виші у Львові переведені на дистанційне навчання, - УНІАН), а зазвичай вранці впхатися в автобус практично нереально».

Ближче до дев’ятої години ранку людей на зупинках стає більше. Патрульні поліцейські просять дотримуватися дистанції у півтора-два метри.

«Ви краще більше автобусів на маршрути випустіть, щоб дистанція була, вже й так на роботу запізнилася», «Карантин - другий рік! Толку ніякого, тільки людей мучите!», - обурюються пасажири.

Врешті автобус під’їжджає, всі чемно, попередньо вишикувавшись у чергу, заходять у салон. Патрульні ж перевіряють, аби у всіх були засоби індивідуального захисту та в транспорті зайняті лише місця для сидіння. Водночас водіям нагадують про вимогу перевозити у салоні лише ту кількість пасажирів, яка відповідає кількості «сидячих» місць.

«Ми сьогодні лише попереджаємо про порушення, - каже у коментарі УНІАН старший інспектор з особливих доручень відділу безпеки дорожнього руху майор поліції Роман Марич. – Але як на перший день жорсткого карантину, все проходить спокійно. Поки не штрафуємо, проте, якщо буде якийсь конфлікт (хтось відмовиться виходити з салону чи ще щось), звичайно, складатимемо протокол про адміністративне правопорушення. На перевізника розмір штрафу становить 17 тисяч гривень, на пасажира – 170 гривень».

Автобуси й трамваї з кінцевих зупинок переповненими не їдуть. Водночас на наступних зайти вже досить складно. Іноді навіть виникають конфлікти.

«Я чекаю на трамвай 15 хвилин, подивіться, яка черга! Година пік, всі поспішають на роботу. І зараз він під’їде, відчинить лише передні двері, 3-4 людини зайде, а решта далі будуть чекати! Просто слів немає! – обурюються пасажири на проміжних зупинках. – А маршрутки тут взагалі не зупиняються, бо всі місця для сидіння вже зайняті».

Намагаємося проїхатися кілька зупинок трамваєм і ми. Дійсно, через три-чотири зупинки після кінцевої у трамвай маршруту №8 вже зайти досить важко. Хоча у самому кінці вагона – вільно.

«Тому що заходити і виходити можна лише через передні двері, от і скупчуються всі тут, а ще хтось квиток хоче придбати. То про яку тут дистанцію можна говорити?», - каже одна із пасажирок.

У водіїв своя правда: «А що ми можемо зробити, якщо народ нахабно пхається, бо їм треба їхати?! Всім треба! А штраф хто має платити? Чесно кажучи, ми втомилися кожному пояснювати і виганяти їх з салону, слухати прокльони на свою адресу і т.д. Влада вводить обмеження, то нехай і контролює, а наша справа – слідкувати за дорогою».

До речі, у понад 60 водіїв громадського транспорту у Львові діагностували коронавірус, кажуть у міській раді. Наразі усі вони на лікарняному. Відповідно, автобусів на маршрути виїжджає менше. Хоча самі пасажири в це мало вірять, мовляв, навмисне скоротили, аби не їздити марно.

«Яка в них виручка буде, якщо возитимуть лише «сидячі» місця? Їм не вигідно, більше за пальне заплатять. От і відсиджуються», - вважає чоловік, який стоїть у черзі на трамвай.

Тим часом, в АТП-1, який обслуговує у Львові маршрут №45, що сполучає центр із вулицями Кульпарківською-Науковою, взагалі заявили, що на час локдауну він тимчасово не курсуватиме, бо нібито немає пасажиропотоку. Щоправда, після обурення пасажирів, з 26 березня його таки пообіцяли повернути.

Загалом у перший день жорсткого карантину у Львові під час рейду правоохоронці винесли вісім постанов стосовно порушень введених міськрадою обмежень. Усі вони стосуються відсутності масок.

«Оштрафували одного водія, одного пасажира і шістьох осіб, які стояли на зупинці громадського транспорту, - говорить речниця патрульної поліції Катерина Рибій. – Це все було на автовокзалі по вулиці Стрийській. Причому водій маршрутки відверто конфліктував. У нього маска була в кишені, вигукував, мовляв, у чому проблема – як треба, то надягну. Тож врешті його оштрафували».

В таких умовах львів’янам доведеться жити щонайменше два тижні – до 4 квітня. Як ситуація складатиметься далі – прогнозувати ніхто не береться Втім очевидно, мешканцям міста доведеться звикати до нових реалій і підлаштовуватися під нові вимоги.

Мирослава Бзікадзе

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