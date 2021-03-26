Через складну ситуацію з COVID-19 рух громадського транспорту у Львові вирішили не зупиняти / фото УНІАН, Мирослава Бзікадзе

"Тільки людей мучите!". Як патрульні транспорт у "червоному" Львові перевіряли

Мирослава Бзікадзе
07:00, 26 березня 2021
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З 25 березня через складну ситуацію з COVID-19 Львів перебуває у «червоній» карантинній зоні – закриті непродовольчі ринки, бари та ресторани, розважальні заклади, торгові центри тощо. Громадський транспорт не зупиняли, проте перевозити він може лише ту кількість пасажирів, скільки є місць для сидіння. УНІАН разом з патрульними поліцейськими дізнавався, чи працює це на практиці.

Відповідно до розпорядження міської ради, на період жорстких обмежень (з 25 березня місто перебуває у «червоній» карантинній зоні через складну ситуацію з COVID-19) рух громадського транспорту у Львові вирішили не зупиняти. Принаймні, за умови дотримання посиленого карантинного режиму – в салонах маршруток, трамваїв та тролейбусів мають перевозити лише ту кількість пасажирів, скільки є місць для сидіння. У четвер патрульна поліція проінспектувала, чи дослухаються до цієї вимоги водії та пасажири.

Рейди провели на кількох локаціях – на автовокзалі на вулиці Стрийській, зупинці громадського транспорту «Санта Барбара», автостанції, що на Богдана Хмельницького, а також на вулиці Тракт Глинянський, площі Різні, приміському та головному залізничному вокзалах тощо. І якщо на кінцевих зупинках усе виглядало ще більш-менш стабільно, то на проміжних градус напруги зашкалював.

Ближче до дев’ятої години ранку людей на зупинках стає більше / фото УНІАН, Мирослава Бзікадзе

Ранок, 08:45, кінцева зупинка автобусів та маршруток на проспекті Червоної Калини (більш відома як «Санта-Барбара»), що у спальному районі Львова – Сихові. Тут мають кінцеву зупинку більшість автобусних маршрутів, які з’єднують Сихів чи не з усім містом. Для кількатисячного населення у години пік тут справжній ажіотаж. Проте 25 березня – досить спокійно.

«Люди, напевно, вже втомилися. Бачите - стоять чемно в черзі, ніхто не свариться, - каже УНІАН пані, яка чекає на 32-у маршрутку. – Моя маршрутка взагалі погано курсує, тож доводиться час розраховувати заздалегідь... На роботу поспішаю. Це ще добре, що немає студентів та учнів (школи та виші у Львові переведені на дистанційне навчання, - УНІАН), а зазвичай вранці впхатися в автобус практично нереально».

"Ви краще більше автобусів на маршрути випустіть, щоб дистанція була", - обурюються пасажири / фото УНІАН, Мирослава Бзікадзе

Ближче до дев’ятої години ранку людей на зупинках стає більше. Патрульні поліцейські просять дотримуватися дистанції у півтора-два метри.

«Ви краще більше автобусів на маршрути випустіть, щоб дистанція була, вже й так на роботу запізнилася», «Карантин - другий рік! Толку ніякого, тільки людей мучите!», - обурюються пасажири.

Врешті автобус під’їжджає, всі чемно, попередньо вишикувавшись у чергу, заходять у салон. Патрульні ж перевіряють, аби у всіх були засоби індивідуального захисту та в транспорті зайняті лише місця для сидіння. Водночас водіям нагадують про вимогу перевозити у салоні лише ту кількість пасажирів, яка відповідає кількості «сидячих» місць.

Патрульні перевіряють, аби у всіх були засоби індивідуального захисту та в транспорті зайняті лише місця для сидіння / фото УНІАН, Мирослава Бзікадзе

«Ми сьогодні лише попереджаємо про порушення, - каже у коментарі УНІАН старший інспектор з особливих доручень відділу безпеки дорожнього руху майор поліції Роман Марич. – Але як на перший день жорсткого карантину, все проходить спокійно. Поки не штрафуємо, проте, якщо буде якийсь конфлікт (хтось відмовиться виходити з салону чи ще щось), звичайно, складатимемо протокол про адміністративне правопорушення. На перевізника розмір штрафу становить 17 тисяч гривень, на пасажира – 170 гривень».

Автобуси й трамваї з кінцевих зупинок переповненими не їдуть. Водночас на наступних зайти вже досить складно. Іноді навіть виникають конфлікти.

Автобуси й трамваї з кінцевих зупинок переповненими не їдуть / фото УНІАН, Мирослава Бзікадзе

«Я чекаю на трамвай 15 хвилин, подивіться, яка черга! Година пік, всі поспішають на роботу. І зараз він під’їде, відчинить лише передні двері, 3-4 людини зайде, а решта далі будуть чекати! Просто слів немає! – обурюються пасажири на проміжних зупинках. – А маршрутки тут взагалі не зупиняються, бо всі місця для сидіння вже зайняті».

Намагаємося проїхатися кілька зупинок трамваєм і ми. Дійсно, через три-чотири зупинки після кінцевої у трамвай маршруту №8 вже зайти досить важко. Хоча у самому кінці вагона – вільно.

«Тому що заходити і виходити можна лише через передні двері, от і скупчуються всі тут, а ще хтось квиток хоче придбати. То про яку тут дистанцію можна говорити?», - каже одна із пасажирок.

У водіїв своя правда: «А що ми можемо зробити, якщо народ нахабно пхається, бо їм треба їхати?! Всім треба! А штраф хто має платити? Чесно кажучи, ми втомилися кожному пояснювати і виганяти їх з салону, слухати прокльони на свою адресу і т.д. Влада вводить обмеження, то нехай і контролює, а наша справа – слідкувати за дорогою».

У водіїв своя правда: "А що ми можемо зробити, якщо народ нахабно пхається, бо їм треба їхати?!" / фото УНІАН, Мирослава Бзікадзе

До речі, у понад 60 водіїв громадського транспорту у Львові діагностували коронавірус, кажуть у міській раді. Наразі усі вони на лікарняному. Відповідно, автобусів на маршрути виїжджає менше. Хоча самі пасажири в це мало вірять, мовляв, навмисне скоротили, аби не їздити марно.

«Яка в них виручка буде, якщо возитимуть лише «сидячі» місця? Їм не вигідно, більше за пальне заплатять. От і відсиджуються», - вважає чоловік, який стоїть у черзі на трамвай.

Тим часом, в АТП-1, який обслуговує у Львові маршрут №45, що сполучає центр із вулицями Кульпарківською-Науковою, взагалі заявили, що на час локдауну він тимчасово не курсуватиме, бо нібито немає пасажиропотоку. Щоправда, після обурення пасажирів, з 26 березня його таки пообіцяли повернути.

В таких умовах львів’янам доведеться жити щонайменше два тижні – до 4 квітня / фото УНІАН, Мирослава Бзікадзе

Загалом у перший день жорсткого карантину у Львові під час рейду правоохоронці винесли вісім постанов стосовно порушень введених міськрадою обмежень. Усі вони стосуються відсутності масок.

«Оштрафували одного водія, одного пасажира і шістьох осіб, які стояли на зупинці громадського транспорту, - говорить речниця патрульної поліції Катерина Рибій. – Це все було на автовокзалі по вулиці Стрийській. Причому водій маршрутки відверто конфліктував. У нього маска була в кишені, вигукував, мовляв, у чому проблема – як треба, то надягну. Тож врешті його оштрафували».

В таких умовах львів’янам доведеться жити щонайменше два тижні – до 4 квітня. Як ситуація складатиметься далі – прогнозувати ніхто не береться Втім очевидно, мешканцям міста доведеться звикати до нових реалій і підлаштовуватися під нові вимоги.

Мирослава Бзікадзе

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Теги: Львівтранспорткоронавірускоронавірус в Україніпогода у Львові
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